Екатерина Платонова на пикете в Сочи, 7 июня 2018 год. Фото: Светлана Кравченко для "Кавказского узла".

08 июня 2018, 03:37

Сочинская дольщица потребовала наказать за аферы группу риэлторов

Дольщица Екатерина Платонова, купившая вместе со своим братом-инвалидом несуществующую недвижимость в Сочи, провела одиночный пикет. По ее мнению, к делу о мошенничестве причастны не только арестованные застройщик строительного кооператива "Роза ветров" и директор агентства "Алмаз Недвижимость", а целая группа риэлторов. 

Как писал "Кавказский узел", 26 января директор агентства недвижимости ООО "Алмаз Недвижимость" в Сочи Александр Баженов был заключен под стражу по подозрению в мошенничестве. На следующий день по тому же делу был арестован председатель правления жилищно-строительного кооператива "Роза ветров" Ишхан Закарян. 15 мая суд постановил оставить их под домашним арестом до 17 июля. Одной из потерпевших по делу признана Екатерина Платонова.

Одиночный пикет, проведенный 7 июня, был жестом отчаянья, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Платонова. Она пояснила, что планировала, что во время общения с президентом Путиным кто-либо из сочинских СМИ обратит на нее внимание и история станет достоянием гласности. "Но, к сожалению, чуда не произошло. Я простояла около часа, люди смотрели на меня, сочувствовали. Но достучаться до Владимира Путина … я не смогла через одиночный пикет", - рассказала она.

После пикета она обратилась в полицию Сочи. Риэлторы агенства, через которое она покупала квартиру, продолжают продавать несуществующее жилье людям, пояснила она. Платонова также опасается, что, находящийся под домашним арестом Закарян может скрыться от следствия и суда.

Уголовное дело в отношении Закаряна было возбуждено 17 ноября 2017 года. Он заподозрен в мошенничестве с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ) и мошенничестве, совершенном преступной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ), включая эпизоды с попытками совершить указанные преступления, говорится в постановлении суда от 20 марта. Баженов обвиняется в мошенничестве с чужими деньгами в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) по более чем 30 эпизодам на сумму более 30 миллионов рублей.

В заявлении, которое Платонова подала в УВД Сочи говорится, что 19 февраля 2017 года она подписала договор целевого займа, приняв его за предварительный договор купли-продажи жилья в переулке Виноградный, 1в (копия заявления имеется в распоряжении «Кавказского узла»). Сделку сопровождал одного из агентств в Сочи. Однако до сих пор Платонова с братом в это жилье не въехали.

Впоследствии по факту строительства дома было возбуждено уголовное дело, а Закарян и Баженов, с которыми у нее подписан договор, задержаны. Документ был подписан по рекомендации и при участии риэлтора, которому она заплатила деньги за сделку. Она утверждает, что  риэлтор  был осведомлен о всех нарушениях правил продажи жилья и отсутствии необходимых документов нас строительство.  По ее словам, он предоставил ей для ознакомления поддельное свидетельство на земельный участок, в котором значилась 990 соток, в то время как по решению суда его размер был уменьшен до 599 квадратных метров. Она попросила полицию возбудить дело и против риэлтора.

"Кавказский узел" собрал советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана.

Примечание:

"Мэрия Сочи выставила на торги 25 "олимпийских" коттеджей", "Ответчики по делу Савельевых не явились в сочинский суд", "Мэр Сочи предложил трудоустройство супругам Дьяковым".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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