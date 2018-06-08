Дом на улице Яблочной подлежащий сносу. Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

08 июня 2018, 01:42

Жители Сочи добились сноса многоэтажного самостроя

Краснодарский краевой суд 7 июня принял решение о сносе многоквартирного самостроя на Яблочной улице в Сочи. Решение, которое жители отстаивали полтора года, вступило в силу.

Как сообщал "Кавказский узел"самовольное строительство многоквартирного дома на землях садоводческих участков началось в 2016 году. Жители провели собрание и потребовали остановить самострой. Они добились, чтобы мэрия подала в суд иск о сносе самостроя, и 9 ноября 2016 года этот иск был удовлетворен первой инстанцией. Суд апелляционной инстанции 18 апреля 2017 года отменил решение о сносе многоквартирного дома, но Верховный суд встал на сторону жителей и направил дело на новое рассмотрение.

Судья краевого суда удовлетворила жалобу жителей Сочи и оставила в силе решение суда первой инстанции от 9 ноября 2016 года, оно вступило в силу и подлежит исполнению. Дело будет возвращено в суд первой инстанции в течении двух недель, сообщил сотрудник канцелярии по гражданским делам краевого суда корреспонденту "Кавказского узла" в канцелярии по гражданским делам.

Застройщица многоквартирного дома на заседании суда не присутствовала. "Теперь застройщице нужно будет за свой счет сносить свой самострой, а мы это проконтролируем", - заявил представитель жителей улицы Яблочная Александр Баталин корреспонденту "Кавказского узла". 

Расходы по сносу здания возлагаются на собственницу, подтвердил адвокат Михаил Охрименко, не участвующий в данном деле. "Приставы, в случае отказа собственницы участка от сноса самостроя, наймут организацию, а расходы связанные со сносом, возложат на проигравшую суд сторону", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями застройщицы относительно решения суда и планов сноса здания "Кавказский узел" пока не располагает.

 

Примечание:

"Администрация Сочи потребовала от застройщика снести дом на улице Яблочной", "Жители улицы Яблочная в Сочи потребовали остановить строительство многоэтажки", "В Сочи суд отказал семье военнослужащего в его жалобе на решение о выселении из ведомственного жилья".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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