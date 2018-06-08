Упрек в адрес Кадырова попал на "прямую линию" Путина

08 июня 2018, 00:17

Анонимное сообщение, показанное в прямом эфире "прямой линии" с Владимиром Путиным 7 июня, касалось руководителя полиции в Грозном, родственника главы Чечни Хас-Магомеда Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября 2017 года начальником УМВД по Грозному был назначен близкий родственник Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров. До назначения он чуть больше месяца возглавлял управление наркоконтроля МВД по Чечне. За это время Хас-Магомед Кадыров "положил конец наркобизнесу" в республике, заявил глава Миннацполитики Чечни Джамбулат Умаров.

Согласно информации, размещенной на сайте МВД по Чечне, Хас-Магомед Кадыров находится в звании младшего лейтенанта. При этом подчиненные ему райотделы полиции в Грозном возглавляют, в частности, старшие офицеры: подполковник Рамазан Джабраилов (Старопромысловский район) и полковник Ислам Сайдхасанов (Ленинский район).

Сообщение «Как в Грозном начальником милиции мог стать младший лейтенант?» появилось на экране во время прямого эфира на четвертом часу "прямой линии" с Путиным".

Текст этого сообщения не был зачитан ведущими программы и не комментировался Путиным.

Рамзан Кадыров, который прокомментировал "прямую линию" с Путиным в своем Telegram-канале, тоже оставил этот вопрос без внимания, похвалив формат программы.

"Президент, получая информацию о проблемах от жителей страны, может тут же переадресовать их исполнительной власти – правительству, а также к губернаторскому корпусу [...] В таком диалоге с жителями никто не может уйти от ответа или заранее подготовиться к нему", - написал Кадыров.

"Кавказский узел" писал ранее, что назначение главы грозненской полиции состоялось в ряду других назначений близких к главе Чечни людей на высокие должности. Так, 22 мая Курчалоевский район Чечни возглавил 21-летний племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров.

9 октября 2017 года управление ГИБДД Чечни возглавил 28-летний племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов. До этого, в марте 2016 года, первым вице-премьером Чечни стал 26-летний племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев, а в 2015 году руководителем администрации главы и правительства Чечни был назначен 28-летний двоюродный брат главы республики Ислам Кадыров. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи указали, что такая ротация кадров в Чечне объясняется нехваткой доверенных лиц Кадырова.