Четвертое землетрясение за двое суток произошло в Армении

07 июня 2018, 23:31

Подземные толчки магнитудой 2,6 зафиксированы сегодня в 17 километрах от города Спитака в Лорийской области Армении.

"Кавказский узел" сообщал, что 6 июня в Армении произошло четыре землетрясения, три из которых зафиксированы близ Спитака в Лорийской области и еще одно в Ширакской области. В ночь на 7 июня в Ширакской области были зафиксированы новые подземные толчки.

В 20:42 (19:42 мск) сейсмологическая служба зафиксировала слабые подземные толчки в 17 километрах к северо-востоку от города Спитак, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Армении.

Эпицентр землетрясения магнитудой 2,6 находился на глубине 10 километров в точке с координатами 40,94 градуса северной широты и 44,35 градуса восточной долготы. "В эпицентре сила толчков составила три балла", - сообщил сотрудник МЧС.

Напомним, что в ходе землетрясения 7 декабря 1988 года, которое получило название "спитакское", Спитак был полностью разрушен, а село Налбанд ушло под землю. Серьезные разрушения произошли в более 340 деревнях и 20 городах. Жертвами трагедии стали более 25 тысяч человек, не менее полумиллиона местных жителей потеряли свои дома. Программа по обеспечению пострадавших жильем завершилась только в 2017 году, при этом жилье получили не все пострадавшие.