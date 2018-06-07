В деле о пытках Альберта Хамхоева появился подозреваемый

07 июня 2018, 22:36

Житель Ингушетии Альберт Хамхоев опознал пытавшего его человека в сотруднике одной из республиканских силовых структур. Силовик допрошен в качестве подозреваемого и отпущен, сообщил сегодня "Комитет против пыток".

Как сообщал "Кавказский узел", Альберт Хамхоев был задержан и обвинен в незаконном обороте оружия после нападения боевиков на пост ДПС в Яндаре 5 ноября 2017 года. В ходе заседания суда 5 июня были допрошены свидетели обвинения, один из них фактически подтвердил версию защиты о подброшенном Хамхоеву пистолете, указали адвокаты. Ранее родители и брат Альберта Хамхоева сообщили суду, что силовики избили его при задержании, а затем подбросили ему пистолет.

Хамхоев после задержания подвергся пыткам, однако отказался признать свою вину. По словам отца, Альберт был в день нападения на спортивных сборах в Москве и вернулся в республику только 9 ноября. Арест сына он связал со знакомством с одним из убитых в Яндаре. "Сын рассказывал, что пытали его электрическим током, требовали, чтобы он оговорил себя и признал, что пистолет, который ему засунули за пояс брюк – это его оружие, а ведь экспертиза не обнаружила отпечатков пальцев сына на этом пистолете", - сказала ранее "Кавказскому узлу" мать Альберта Аза Хамхоева.

Сотрудники Следственного комитета допросили в качестве подозреваемого силовика, которого Хамхоев опознал 6 июня, и отпустили под подписку о невыезде, сообщил сегодня со слов юриста "Комитета против пыток" Магомеда Аламова РБК.

После процедуры опознания следователь объявил о намерении допросить опознанного Хамхоевым силовика и задержать его, однако еще до начала допроса в здании следственного отдела появился начальник подозреваемого, который изъявил желание поговорить с Альбертом Хамхоевым. Руководитель следственного отдела ответил отказом и лично побеседовал с ним, после чего следователь допросил подозреваемого и взял с него подписку о невыезде, уточнил сегодня "Комитет против пыток".

"Чем вызван отказ от запланированного задержания подозреваемого, нам неизвестно, однако это вызывает у нас опасения за дальнейшую судьбу расследования", - приводит организация слова адвоката Аламова в сообщении на своем сайте.

Альберт Хамхоев опознал пытавшего его человека, в том числе, по татуировке. Опознанный силовик пытался уйти под предлогом того, что он должен отправиться в командировку, но следователи проявили принципиальность, отметил сегодня представитель "Комитета против пыток" Константин Гусев в сообщении на своей странице в Facebook.

Опознание было запланированным: накануне процедуры, 5 июня, суд перенес допрос одного из свидетелей обвинения, чтобы не сорвать ее. Свидетелем, чей допрос планировал суд, был сотрудник одного из силовых ведомств.

"Межрайонным следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту пыток моего подзащитного и 6 июня должно состояться опознание лиц, подозреваемых в пытках. Я прошу не опрашивать свидетеля, иначе опознание может сорваться", - заявил адвокат Хамхоева Джабраил Куриев суду и суд согласился с доводами защиты.

Ранее Гусев указал "Кавказскому узлу", что уголовное дело против Альберта Хамхоева начинает пересекаться с делом о пытках в ингушском центре "Э", которое рассматривает с конца мая Нальчикский гарнизонный военный суд. Обвинение предъявлено семерым сотрудникам, в том числе начальнику ингушского ЦПЭ Тимуру Хамхоеву. Гусев отметил, что "один и тот же силовик" фигурирует в обоих этих делах.

Опознанный Альбертом Хамхоевым силовик пока является единственным фигурантом дела, однако потерпевший дал показания в отношении еще одного силовика, который проходит по делу о пытках в ингушском ЦПЭ, указал юрист "Комитета против пыток" Альберт Кузнецов.

По информации Кузнецова, опознанный Хамхоевым сотрудник в ближайшее время должен быть отстранен от исполнения служебных обязанностей.

"Дело расследуется с января этого года Назрановским межрайонным отделом СУ СКР по Ингушетии. То, что вчера [6 июня] в качестве подозреваемого привлекли сотрудника [...] – это уже большой сдвиг в нашем деле", - процитировал сегодня слова Кузнецова "Кавказ. Реалии".

О возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий силовиками в отношении Альберта Хамхоева стало известно 28 января. По словам матери, после заявления о пытках силовики вынуждали Альберта Хамхоева отказаться от своих слов, угрожая причинить вред его близким.

Юристы "Комитета против пыток" намерены добиться передачи дела о пытках Альберта Хамхоева на республиканский уровень. Представители Хамхоева еще 11 мая обратились с этой просьбой к следователям, но ответа пока нет, отмечается в сообщении организации.