Полковник МВД Дагестана арестован по делу о многомиллионной взятке

07 июня 2018, 19:04

Суд в Москве постановил сегодня арестовать на два месяца начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева. Он обвинен в том, что дал взятку за назначение на высокую должность.

Как сообщал "Кавказский узел", полковник МВД Дагестана Магомед Хизриев был задержан 5 июня в Москве сотрудниками Главного управления службы безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с оперативниками ФСБ России. 6 июня следствие сообщило о задержании пяти предполагаемых соучастников Хизриева, гражданских лиц.

Хизриев подозревается в даче взятки в размере 2 миллионов долларов руководству Главного управления собственной безопасности МВД России, сообщили источники в правоохранительных органах. По версии следствия, общая сумма взятки должна была составить 6 миллионов долларов США.

Пресненский суд в Москве согласился с ходатайством следствия и постановил арестовать Магомеда Хизриева до 5 августа. "Обжаловать буду. Меня подставили, подставили красиво", - сказал после вердикта суда Хизриев.

Обвиняемый заявил, что стал жертвой провокации, которая готовилась давно. "Я сообщал и в ФСБ, и в СК, что в отношении меня готовятся провокации. Тут говорят про суммы в два и шесть миллионов (долларов США. - Прим. "Кавказского узла"), я такие деньги даже заработать не мог", - приводит слова Хизриева РИА "Новости".

Магомеду Хизриеву предъявлено обвинение по статье о даче взятки в особо крупном размере, сообщил сегодня представитель следствия в Пресненском суде Москвы. По его словам, сторона обвинения настаивала на заключении Хизриева под стражу, чтобы он не мог скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства по делу. Срок расследования дела продлен до 23 августа, передает информацию следователя ТАСС.

Московские следователи с января начали проверять сведения о коррупции местных чиновников и силовиков в Дагестане. Новости об этом собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".