Путин возложил на местные власти решения по жалобам жителей Ставрополья

07 июня 2018, 20:28

Жительница села Левокумки пожаловалась Путину, что не получила жилищный сертификат после произошедшего в мае 2017 года паводка, а жители Пятигорска - на угрожающую курортной зоне мусорную свалку.

Как сообщал "Кавказский узел", в ходе "прямой линии" в 2017 году жительница Ставрополья Валентина Саковская пожаловалась Путину на отсутствие компенсаций пострадавшим от паводка. На следующий день после жалобы Саковская подтвердила получение выплат, а осенью 2017 года она в числе первых получила сертификат на новое жилье.

24 мая 2017 года после сильных дождей на Ставрополье был введен режим чрезвычайной ситуации. Больше всего пострадал Минераловодский городской округ, где во время паводка погибли два человека. В девяти муниципалитетах региона были подтоплены свыше 1700 домов, а также посевы на 10,5 тысячи га. Местные жители в соцсетях обвинили чиновников в плохой работе по оповещению населения.

Сегодня в ходе "Прямой линии" к президенту России Владимиру Путину обратилась жительница села Левокумки на Ставрополье Евгения Лаврик. Женщина сообщила, что ее дом в числе других оказался в мае 2017 года затопленным и в результате пришел в негодность.

Семья Лаврик, по ее словам, была включена в список на получение жилищных сертификатов, но затем исключена из него - чиновники сослались на то, что дом Лаврик, который она оформила в собственность в 2014 году, с 2002 года числится в нежилом фонде. Она отметила, что за год не смогла попасть на прием к губернатору, и продемонстрировала на видео состояние дома, указав на провалы в полу и трещины в стенах. Видеозапись обращения Лаврик опубликовал на YouTube канал "ВЕСТИ. Ставропольский край. ГТРК "Ставрополье".

Комментируя заявление женщины, Путин заявил, что "в целом проблема подобного рода все-таки решается, хотя и есть такие вопиющие случаи". Он посетовал на несогласованность действий федеральных и региональных структур. "Если ваш дом признали аварийным в силу стихийного бедствия, то, конечно, ваша проблема должна решаться, все остальное – бюрократические отговорки и проволочки. Может быть, это связано еще с несогласованием действий между федеральными и региональными властями, включая МЧС", — процитировало слова Путина РИА "Новости".

Путин пообещал жительнице Ставрополья "поразбираться" с ее проблемой. "Я буду ждать по этому поводу доклада губернатора Ставропольского края. [...] Я хочу вас поблагодарить за то, что обратили внимание на эту проблему — я имею в виду и решение для вашей семьи. Но посмотрим, что можно и нужно усовершенствовать в целом", - заявил он. Каждый квадратный метр утраченной жителями края жилплощади оценен в 27 тысяч рублей. В феврале 2018 года власти Ставрополья рапортовали, что 294 семьи получили жилищные сертификаты после паводка в мае 2017 года. В конце апреля стало известно, что правительство России распорядилось направить 18,9 миллиона рублей жителям Ставрополья, пострадавшим от этого паводка. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что жилищные сертификаты до сих пор не получили семья Евгении Лаврик и еще 17 семей. Проблему жительницы Левокумки он объяснил тем, что ее дом еще в 2002 году, когда им владел отчим Евгении, попал в зону наводнения, и семья получала жилищный сертификат. После этого здание исключали из жилого фонда, однако в 2011 году дом был возвращен в жилой фонд решением суда. Такая же проблема возникла у других семей, чьи дома до 2017 года уже подвергались затоплению. "Документы нам возвращены по признаку выдачи ранее по этому адресу государственного жилищного сертификата (ГЖС). Я с этим не согласился и обратился в МЧС, Минфин, чтобы данное обстоятельство не попадало в основание для отказа в получение ГЖС. Ваша помощь будет очень необходима, чтобы мы пробили стену неполучения ГЖС", — процитировал Владимирова "Интерфакс". Комментируя доклад губернатора, Путин снова сослался на "несостыковку между региональными властями и федеральными властями" и призвал подчиненных "работать энергично с обеих сторон". "Безусловно, таким семьям нужно помочь, и мы это сделаем", — заявил он. Жители Пятигорска пожаловались на мусорную свалку Жители Кавминвод пожаловались Путину, что на закрытый мусорный полигон в поселке Новый в Пятигорске продолжают вывозить отходы. По данным местных жителей, мусор складируется на свалке нелегально и угрожает курортной зоне.

Комментируя жалобу жителей Пятигорска, Путин возложил персональную ответственность на губернаторов и региональные власти, дважды повторив, что проблему требуется решить.

"Страна производит в год где-то 70 миллионов тонн отходов – огромная цифра, и эта проблема нарастает, мы, безусловно, должны ее решать. [...] Примерно 1100 этих полигонов, которые находятся в более или менее нормальном состоянии, десятки тысяч, хочу это подчеркнуть, работают либо «в серую», либо вообще являются не зарегистрированными и просто свалками. Это абсолютно недопустимая практика. Часть из всей этой деятельности криминализована. [...] Утилизация может быть разным способом осуществлена, это не только сжигание, но и переработка без всякого сжигания. [...] Мы должны кардинально изменить эту ситуацию. [...] От региональных органов власти, от губернаторов очень многое будет зависеть в эффективности решения этой проблемы. И наконец, это персональная ответственность за решение этих вопросов", - приводит слова Путина пресс-служба правительства на сайте Кремля.

Также на "прямую линию" с Путиным поступило анонимное сообщение из Ставрополья. Согласно этому сообщению, появившемуся на экране во время прямого эфира, региональные чиновники неохотно исполняют распоряжения федерального центра. "На Ставрополье ваши указы чиновникам не указ. Так и говорят: Москва далеко, мы здесь власть", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" писал о других обращениях, поступивших сегодня из регионов юга России на "прямую линию" Путина. Живущие в Батайске переселенцы с Донбасса попросили Путина упростить им получение гражданства и губернатор Ростовской области анонсировал встречу с переселенцами. Кроме того, Путин пообещал решить проблемы дольщиков на фоне происходящих на юге России протестов.