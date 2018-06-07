Муса Туканов. Фото: Пресс-служба компартии Азербайджана https://report.az/ru/proisshestviya/musa-tukanov-osvobozhden-v-zale-suda/

07 июня 2018, 18:16

Лидер компартии Азербайджана получил условный срок

Суд в Баку приговорил сегодня обвиненного во взяточничестве председателя Единой коммунистической партии Азербайджана Мусу Туканова к условному лишению свободы.

Как писал "Кавказский узел", Мусу Туканова арестовали 31 октября 2017 года, на следующий день он был взят под стражу по обвинению в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. На Туканова поступили жалобы от граждан, недовольных его работой на посту зампредседателя "Азербайджанского общества глухих", пояснила прокуратура.

Сегодня Бакинский суд по тяжким преступлениям признал Туканова виновным, но избрал ему условное наказание. Туканова освободили в зале суда, информирует АПА.

Суд не согласился с позицией обвинения, требовавшей приговорить Мусу Туканова к 10 годам тюрьмы, сообщает Информационное агентство Report.

"Кавказский узел" не располагает комментариями стороны обвинения, Мусы Туканова или его представителей относительно вердикта суда.

Примечание:

"Сбор подписей в поддержку Мехмана Алиева инициирован в США", "Госдеп призвал Баку освободить Мехмана Алиева", "Докладчик ПАСЕ по свободе прессы призвал освободить Мехмана Алиева".

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