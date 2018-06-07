Шестой участник "Сасна Црер" освобожден после смены власти в Армении

07 июня 2018, 17:41

Оганес Варданян, отпущенный из-под стражи под подписку о невыезде, стал сегодня шестым обвиняемым по делу о захвате здания полиции в Ереване за последние две недели, которому суд смягчил меру пресечения.

Как сообщал "Кавказский узел", адвокаты и сторонники членов "Сасна Црер" неоднократно добивались освобождения подсудимых под подписку о невыезде, в том числе и после прихода 8 мая к власти Никола Пашиняна. 24 мая суд разрешил выйти на свободу под залог Каро Егнукяну, а 31 мая освободил Хачатура Гичяна и Манвела Атояна. 6 июня был отпущен на свободу Арег Кюрегян, за которого поручились два депутата парламента. Сегодня суд освободил под подписку о невыезде члена отряда "Сасна Црер" Тиграна Саргсяна.

Суд в Ереване удовлетворил ходатайство защиты Оганеса Варданяна и освободил его под подписку о невыезде, передает корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат обвиняемого Ануш Мхитарян мотивировала свою просьбу плохим состоянием его здоровья.

Вооруженный отряд "Сасна Црер" удерживал здание патрульно-постовой службы в Ереване с 17 по 30 июля 2016 года. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались. Дело членов отряда разделено на три части - в одной из них 10 обвиняемых, в двух других по 11. Со сменой власти в Армении необходимость вооруженного восстания отпала, "Сасна Црер" готов сотрудничать с новой властью, заявили 5 июня активисты отряда.

На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".