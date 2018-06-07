Ростовский губернатор пообещал решить проблемы переселенцев с Донбасса

07 июня 2018, 18:11

Проживающие в Батайске переселенцы с Донбасса попросили сегодня Владимира Путина упростить им получение гражданства. Губернатор Ростовской области анонсировал встречу с переселенцами.

"Кавказский узел" писал, что жители Украины начали массово прибывать в Россию в мае-июне 2014 года после начала украинскими силовиками антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях. В сентябре 2014 года после подписания Минских соглашений о перемирии переселенцы стали возвращаться на родину, а полевые лагеря в приграничной Ростовской области были ликвидированы. В декабре 2014 года ситуация в зоне конфликта ухудшилась, и жители Донбасса вновь начали покидать родину.20 декабря 2015 года в 39 районах Ростовской области был снят режим ЧС, введенный ранее из-за наплыва переселенцев.

Сегодня в ходе "Прямой линии" к президенту России Владимиру Путину обратились переселенцы с Донбасса, проживающие в городе Батайске. Они заявили, что столкнулись с проблемами при оформлении документов: так, от них требуется каждый 90 дней выезжать на родину - но ехать некуда, так как там идут боевые действия. В результате они не могут получить необходимые документы для того, чтобы устроиться на работу, рассказали переселенцы из Донбасса.

"Мы уже говорили о ситуации в ЛНР, ДНР, в Донбассе в целом (...) Мне даже неловко слушать, что до сих пор существует проблема с трудоустройством. Мы уже неоднократно обращались к этому вопросу. И я уже давал поручения миграционной службе обратить на это внимание", - заявил президент России в ходе прямого эфира, трансляцию которого вел "Первый канал".

Он отметил, что существуют проекты законов на этот счет, но они пока не реализованы, и пообещал переселенцам решить их вопрос. "Убежден, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. В связи со сложной демографической ситуацией эта проблема приобретает экономический характер. Это последствия спада рождаемости 1990-х годов. Количество женщин детородного возраста сократилось. Один из путей решения проблемы - привлечение соотечественников в Россию. Необходимо принять кардинальные меры с учетом интересов граждан России", - подчеркнул Владимир Путин.

Он также обратился к главе МВД и губернатору Ростовской области, призвав их помочь в решении проблем переселенцев.

Губернатор Ростовской области пообещал сегодня встретиться с обратившимися на "Прямую линию" переселенцами из Донбасса.

"Я уже поручил соответствующим службам разобраться в ситуации и в кратчайшие сроки доложить о возможных мерах поддержки обратившимся к главе государства. До конца недели я намерен лично повстречаться с этими людьми", - приводятся слова Василия Голубева на сайте правительства Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Эхо Украины на Кавказе", где публикует материалы о влиянии конфликта на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа. Также подготовлена справка "Беженцы с Украины в СКФО и ЮФО".