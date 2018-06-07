ЕСПЧ присудил 96 тысяч евро четырем азербайджанским активистам

07 июня 2018, 15:29

Европейский суд по правам человека признал неправомерным досудебное заключение под стражу в 2013 году четырех членов правления гражданского движения Nida в Азербайджане и постановил выплатить им компенсации на сумму в 96 тысяч евро.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая 2014 года суд по тяжким преступлениям приговорил семерых активистов движения Nida Бахтияра Гулиева, Шахина Новрузлу, Мамеда Азизова, Заура Гурбанлы, Рашада Гасанова, Узеира Мамедли, Рашадата Ахундова и члена движения "Свободная молодежь" Илькина Рустамзаде к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет по обвинению в организации в марте 2013 года массовых беспорядков. Ни один из них вину не признал. Апелляция на приговор была отклонена 16 декабря 2014 года.

Шахин Новрузлу и Бахтияр Гулиев были помилованы распоряжением президента Азербайджана от 17 октября 2014 года, Заир Гурбанлы и Узеир Мамедли - распоряжением от 27 декабря 2014 года, Мамед Азизов, Рашадат Ахундов и Рашад Гасанов – распоряжением от 17 марта 2015 года.

Европейский суд по правам человека 7 июня опубликовал на своем сайте решение по жалобам бывших членов правления гражданского движения Nida - Рашада Гасанова, Заура Гурбанлы, Узеира Мамедли и Рашадата Ахундова.



ЕСПЧ признал неправомерным избрание в отношении них в 2013 году меры пресечения в виде ареста.

Суд принимал решение об аресте активистов движения Nida при отсутствии достоверных доказательств для уголовного преследования. На момент ареста не было экспертного заключения о том, что содержимое 22 бутылок с "коктейлями Молотова", которые были изъяты в домах у двух фигурантов этого дела, действительно являлось взрывчатым веществом, сообщает со ссылкой на решение ЕСПЧ корреспондент "Кавказского узла.



По данным ЕСПЧ, экспертиза установила наличие горючей смеси только в двух бутылках, тем не менее, всем активистам было предъявлено обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ. Кроме того, на момент ареста заявителей следствие не представило убедительных доказательств какой-либо причастности этих молодых людей к изготовлению так называемых "коктейлей Молотова" или их передачи ранее задержанным активистам, отмечается в решении ЕСПЧ.

"В целом суд установил, что материалы, на которые ссылались национальные власти, не соответствовали минимальным стандартам Конвенции (...), имело место нарушение прав заявителей", - подчеркивается в решении суда.



ЕСПЧ усмотрел нарушение ст. 5.1 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции прав и свобод человека, сочтя, что активисты были заключены под стражу без наличия на это достоверных доказательств. Суд также установил нарушение прав по ст. 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав человека. В частности, ЕСПЧ в своем решении указывает на политические цели ареста активистов, которые участвовали в ряде акций протеста и были арестованы после очередной такой акции.

"Изучая факты и обстоятельства дела, в том числе доклады международных правозащитных организаций о пресечении акций гражданского общества в Азербайджане, суд установил, что задержание и арест заявителей преследовали цели замалчивания и наказания их за активное участие в движении Nida", - подчеркивается в решении Европейского суда по правам человека.



ЕСПЧ постановил выплатить каждому из заявителей компенсацию в размере 20.000 евро за моральный ущерб. Гасанову и Мамедли на возмещение судебных расходов - по 5000 евро, Гурбанову и Ахундову – по 3000 евро.

Интересы Гасанова и Мамедли в ЕСПЧ представляли адвокаты Асабали Мустафаев и Руслан Мустафаев, Рашадата Ахундова – Рашид Гаджилы и Зибейда Садыгова, Заура Гурбанлы – Халид Багиров, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Мустафаев: ЕСПЧ подтвердил версию защиты



ЕСПЧ указал на политические мотивы преследования активистов движения Nida, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Асабали Мустафаев.

"ЕСПЧ подтвердил правоту защиты. Мы тщетно во всех судебных инстанциях доказывали необоснованность уголовного преследования молодых людей. И вот ЕСПЧ подтвердил не только незаконность их ареста, но и политические мотивы преследования", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мустафаев, выразивший удовлетворение решением ЕСПЧ.

Комментируя решение ЕСПЧ глава Клуба прав человека Расул Джафаров обратил внимание на признание нарушения прав заявителей по статье 18 Европейской конвенции.

"Признание нарушения прав по статье 18 однозначно является подтверждением политического мотива уголовного преследования заявителей. ЕСПЧ признал нарушение статьи 18 уже по делам семи граждан Азербайджана, в том числе по делам политического деятеля Ильгара Мамедова и правозащитника Анара Мамедли, а также по моей жалобе. В практике ЕСПЧ очень редко эта статья применялась. Помимо Азербайджана было всего четыре случая признания нарушения прав по этой статье - по делам Владимира Гусинского (Россия), Юрия Луценко и Юлии Тимошенко (Украина), Михаила Чеботари (Молдавия)", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Расул Джафаров.

Статья 18 Европейской конвенции прав человека гласит: ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены.

По его мнению, то, что Азербайджан является лидером по подобным решениям ЕСПЧ, "подрывает имидж страны в мире". "Единственный путь для того, чтобы остановить эту позорную практику, - положить конец политически мотивированным арестам и освободить 140 политзаключенных, томящихся сегодня в тюрьмах страны", - подчеркнул Джафаров.



При этом он также обратил внимание на то, что один из активистов Nida, арестованных вместе с заявителями, – Илькин Рустамзаде - все еще в тюрьме. "Из восьми молодых людей, арестованных по этому резонансному делу, семь освобождены, и только Илькин Рустамзаде остается в заключении. Все арестованные были признаны Amnesty International "узниками совести". Тем не менее, Рустамзаде остается в заточении", - подчеркнул Джафаров.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался не доступным для комментариев, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".