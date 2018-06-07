07 июня 2018, 13:41

Член "Сасна Црер" отпущен под подписку о невыезде

Суд в Ереване сегодня удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения члену отряда "Сасна Црер" Тиграну Саргсяну. Саргсян освобожден из-под ареста под подписку о невыезде.

Как сообщал "Кавказский узел", вооруженный отряд "Сасна Црер" удерживал здание патрульно-постовой службы в Ереване с 17 по 30 июля 2016 года. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались.

Дело членов вооруженного отряда "Сасна Црер" разделено на три части, в одной из них 10 обвиняемых, в двух других - по 11. Адвокаты и сторонники членов "Сасна Црер" добивались освобождения подсудимых под подписку о невыезде, в том числе и в ходе акций протеста в Ереване.

Как сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ануш Мхитарян, сегодня ею и адвокатом Гришей Баласаняном было представлено суду ходатайство об изменении меры пресечения их подзащитному Тиграну Саргсяну.

Судья Артуш Габриелян удовлетворил ходатайство и изменил арест на подписку о невыезде.

Сам Тигран Саргсян связывает решение судьи с изменением политической ситуации в стране, из зала суда Саргсян направился домой, отметила адвокат.

Напомним, 6 июня суд освободил члена "Сасна Црер" Арега Кюрегяна под поручительство двух депутатов фракции "Елк" Лены Назарян и Грачьи Акопяна.

8 мая премьером и фактическим руководителем Армении стал лидер протестов Никол Пашинян. Со сменой власти в Армении необходимость вооруженного восстания отпала, "Сасна Црер" готов сотрудничать с новой властью, заявили активисты отряда 5 июня.

На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване". Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Осужденный по делу Сефиляна объявил голодовку", "Сторонник "Сасна Црер" освобожден досрочно", "Суд разрешил освободить участника "Сасна Црер" Атояна под залог".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 июня 2018, 16:20

07 июня 2018, 15:55

  • ЕНД потребовало отставки Созара Субари

    Члены «Единого национального движения» вышли сегодня на акцию протеста в Тбилиси с требованием отставки министра по делам беженцев Созара Субари и допроса его по делу об убийстве школьников.

07 июня 2018, 15:35

07 июня 2018, 15:29

07 июня 2018, 13:58

  • 1 Васильев поддержал снос домов в Махачкале

    Качество домов, которые построены незаконно, может привести к катастрофе и массовой гибели жильцов, заявил 6 июня врио главы Дагестана Владимир Васильев, призвав работать честно. При этом жители домов, которые идут под снос, попросили помощи у Рамзана Кадырова, а пользователи соцсетей упрекнули власти в равнодушии.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты