Член "Сасна Црер" отпущен под подписку о невыезде

07 июня 2018, 13:41

Суд в Ереване сегодня удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения члену отряда "Сасна Црер" Тиграну Саргсяну. Саргсян освобожден из-под ареста под подписку о невыезде.

Как сообщал "Кавказский узел", вооруженный отряд "Сасна Црер" удерживал здание патрульно-постовой службы в Ереване с 17 по 30 июля 2016 года. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались.

Дело членов вооруженного отряда "Сасна Црер" разделено на три части, в одной из них 10 обвиняемых, в двух других - по 11. Адвокаты и сторонники членов "Сасна Црер" добивались освобождения подсудимых под подписку о невыезде, в том числе и в ходе акций протеста в Ереване.

Как сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ануш Мхитарян, сегодня ею и адвокатом Гришей Баласаняном было представлено суду ходатайство об изменении меры пресечения их подзащитному Тиграну Саргсяну.

Судья Артуш Габриелян удовлетворил ходатайство и изменил арест на подписку о невыезде.

Сам Тигран Саргсян связывает решение судьи с изменением политической ситуации в стране, из зала суда Саргсян направился домой, отметила адвокат.

Напомним, 6 июня суд освободил члена "Сасна Црер" Арега Кюрегяна под поручительство двух депутатов фракции "Елк" Лены Назарян и Грачьи Акопяна.

8 мая премьером и фактическим руководителем Армении стал лидер протестов Никол Пашинян. Со сменой власти в Армении необходимость вооруженного восстания отпала, "Сасна Црер" готов сотрудничать с новой властью, заявили активисты отряда 5 июня.

На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване". Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".