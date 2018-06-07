Эльбрус. Фото: гора Эльбрус, Россия JukoFF, https://ru.wikipedia.org/wiki/Эльбрус

07 июня 2018, 12:10

Заблудившиеся на Эльбрусе французы самостоятельно спустились с горы

Спасатели сопровождали спуск двоих французов, заночевавших из-за тумана на Эльбрусе, медпомощь им не понадобилась.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня семь иностранных туристов заблудились в горах Кабардино-Балкарии из-за тумана. Спасатели отправились на их поиски. К вечеру пятеро альпинистов из Германии и Польши были эвакуированы с горы Эльбрус, с двумя скалолазами из Франции была установлена связь.

Двое французских туристов, не нашедшие в тумане пути вниз 6 июня, вырыли в снегу пещеру и заночевали в ней, а сегодня утром спасатели их обнаружили и сопровождали во время спуска.

"Во время облета на вертолете сегодня утром спасатели увидели эту пещеру, но людей в ней уже не было, они начали самостоятельный спуск", - рассказал начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдуллах Гулиев.

Он уточнил, что на спуске французов встретила группа спасателей, проводившая наземный поиск, и сопроводила вниз. "Спасательные работы завершены в 08.40, в медицинской помощи найденные не нуждаются", - отметил Абдуллах Гулиев, слова которого приводит агентство "Интерфакс-Юг".

Немецких туристов спасатели сопроводили до базы "Приют 11", а альпинистов из Польши и Франции спустили до посёлка Терскол. Ни одна из этих трех групп не была зарегистрирована в МЧС, отмечает Life.ru.

Примечание:

"Власти Кабардино-Балкарии задумались о горнолыжной полиции", "Три принудительных спуска лавин проведены в Приэльбрусье", "Лыжник погиб на Эльбрусе".

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