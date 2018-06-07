Суд поддержал сочинскую зоозащитницу в квартирном вопросе

07 июня 2018, 11:38

Краснодарский краевой суд 6 июня оставил в силе решение о выселении родственницы из дома пожилой зоозащитницы Идеи Ленинградской. Следствие проводит проверку по заявлению о незаконном проникновении в ее жилище.

Как писал "Кавказский узел", у 89-летней Идеи Ленинградской, волонтера сочинского приюта для животных, произошел конфликт с родственницей, которая была прописана в доме пенсионерки. 6 марта Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск Ленинградской о снятии с регистрационного учета и выселении родственницы. Та подала апелляцию в краевой суд. Пенсионерка, в свою очередь, обратилась в прокуратуру с просьбой представлять ее интересы в суде по делу о выселении родственницы.

Идея Ленинградская с 12 по 28 апреля находилась в психдиспансере. Пенсионерка утверждает, что попала туда против своей воли по настоянию родственницы, с которой у нее произошел конфликт. Руководство диспансера заявило, что женщина подписала заявление о добровольной госпитализации. Сама Идея Ленинградская считает, что ее "освобождению из психдиспансера помогла гласность и зоозащитники".

Свое решение по апелляционной жалобе краевой суд 6 июня принял, установив, что автор жалобы не является членом семьи собственника. Кроме того, согласно показаниям Ленинградской, она никогда не проживала с родственницей в принадлежащем ей помещении. Также суд принял во внимание заявление зоозащитницы, что регистрация на ее площади родственницы ограничивает ее права как собственника имущества.

В канцелярии по гражданским делам краевого суда корреспонденту "Кавказского узла" сообщили о вступлении решения суда в силу, добавив, что в течение двух недель дело с решением апелляционной инстанции будет передано в сочинский суд.

Идея Ленинградская теперь может выписать родственницу из своего помещения, считает адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко, не участвующий в деле.

"Истица может реализовать свое право и снять с регистрационного учета ответчицу, сообщив о судебном решении в органы миграционного учета. Ответчица не имеет права заходить на территорию истицы без ее воли, ведома и согласия", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Охрименко, добавив, что, если подобное произойдет, то это должно расцениваться как незаконное проникновение в жилище, что наказуемо в уголовном порядке, согласно статье 139 УК РФ.

Михаил Охрименко также считает, что после решения суда можно назвать незаконным проникновением в жилище Ленинградской визит в ее дом родственницы с мужчиной 25 мая, после которого женщина была доставлена в больницу.

25 мая Идея Ленинградская сообщила по телефону зоозащитникам, что находится в сочинской больнице. По словам волонтера, ее удерживали там насильно. Пенсионерка рассказала, что госпитализация произошла после того, как у нее сильно повысилось давление, а причиной этого стал неожиданный визит к ней в дом утром 25 мая незнакомого ей мужчины и родственницы, с которой у Ленинградской была тяжба. 27 мая зоозащитники помогли Ленинградской выйти из медучреждения.

Как рассказала Идея Ленинградская, она выяснила личность вошедшего в ее дом 25 мая мужчины - им оказался помощник депутата Госдумы России - и 31 мая обратилась в следственный отдел по Центральному району Сочи с заявлением.

Следователь следственного отдела по Центральному району Сочи следственного управления СКР по Краснодарскому краю Кирилл Моторный подтвердил подачу пенсионеркой заявления.

"Следственный комитет проводит проверку по заявлению 89-летней Идеи Ленинградской о незаконном проникновении в ее жилище (ст. 139 УК РФ), а также о лишении женщины свободы сотрудниками медицинских учреждений города (ст. 127 УК РФ)", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Кирилл Моторный.

Он сообщил также, что в рамках проверки выдал Идее Ленинградской постановление о прохождении судебно-медицинской экспертизы. Сама зоозащитница подтвердила, что следователь 31 мая опросил ее, а 4 июня пенсионерка прошла судмедэкспертизу. "Эксперт сказал, что свое заключение выдаст следователю в течение недели", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Идея Ленинградская, пояснив, что синяки у нее прошли, но боль в плече осталась.

Корреспонденту "Кавказского узла" удалось побеседовать с людьми, которые вошли утром 25 мая в дом Ленинградской. Родственница отказалась от комментариев, заявив, что это ее "личное дело и личные отношения" с пенсионеркой. Помощник депутата объяснил свое участие в деле пенсионерки исключительно "необходимостью оказать помощь пожилой женщине", при этом заявив, что она сама к нему за помощью не обращалась.

Чиновники готовы оказать помощь Идее Ленинградской, сообщили заместитель председателя горсовета Сочи Ольга Лиодт и заместитель главы города Сочи по социальным вопросам Ирина Романец. "Мы с радостью окажем помощь на дому Идее Гертовне, если она этого пожелает", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Романец, подчеркнув, что это не дорого стоит: "из пенсии от 600 до 1000 рублей в месяц в зависимости от вида услуг и частоты их оказания на дому".

Сама Идея Ленинградская отметила, что не откажется от предложенной помощи, так как иногда ей сложно ходить в магазин и убирать в доме в силу возраста. Также пенсионерка отметила, что серьезно обдумывает вопрос об оформлении завещания на приют для сочинских собак.

"Я обожаю животных, а они обожают меня. Собаки помогали мне выжить, а я им. Они благодарные существа, и поэтому считаю правильным завещать им свое имущество. Я была уже у нотариуса и интересовалась, как решаются эти вопросы в России, потому что не многие, думаю, оставляют в России наследство собакам", - рассказала Идея Ленинградская.