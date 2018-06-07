Азербайджан заявил о 87 обстрелах с армянской стороны

07 июня 2018, 10:45

Вооруженные силы Армении 87 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта, заявило сегодня Министерство обороны Азербайджана.

По его данным, азербайджанские позиции в селах Ферехли, Гызылгаджылы, Коханеби, Мунджуглу были обстреляны со стороны армянских населенных пунктов Шаваршаван, Беркабер, Чинари.

Также обстрелы велись со стороны карабахских сел Чилябюрт, Немирли, Джевахирли, Новрузлу, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр и безымянных высот в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжавендском районах, сообщается сегодня на сайте Минобороны Азербайджана. При обстрелах использовались крупнокалиберные пулеметы, сказано в сообщении.

Представители оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали эти заявления сегодня к 10.10 мск на своих сайтах.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня Азербайджан заявил о 95 обстрелах с армянской стороны за сутки, днем ранее – о 92 обстрелах. 2 июня Нагорный Карабах, который также ведет подсчет нарушений режима перемирия, сообщил о 200 обстрелах своих военных со стороны Азербайджана за неделю с 27 мая по 2 июня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует новости из зоны карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".