Глава Корпорации развития Ставрополья оставлен под домашним арестом

07 июня 2018, 08:36

Суд в Ставрополе продлил срок домашнего ареста для директора Корпорации развития Ставропольского края Заура Абдурахимова до 20 июня.

Как писал "Кавказский узел", Заур Абдурахимов, по данным следствия, был задержан в краснодарском аэропорту 5 апреля по делу о завышении на 5 млн рублей цены госконтракта, фигуранткой которого является замминистра экономического развития Ставропольского края. Чиновник подозревается по ст.159 УК России (мошенничество).

Заур Абдурахимов останется под домашним арестом до 20 июня, сообщила 6 июня ГТРК «Ставрополье».

Заседание суда по вопросу продления меры пресечения для Заура Абдурахимова состоялось еще 11 мая, сообщили 6 июня в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Судья вынес решение продлить чиновнику срок домашнего ареста, который был назначен ему в апреле, передает Newstracker.ru.

Напомним, ставропольская прокуратура настаивала на помещении Заура Абдурахимова под стражу.

Комментарии Заура Абдурахимова или его представителей относительно заявлений следствия и решения суда о мере пресечения не поступали.