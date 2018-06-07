Правозащитники приветствовали решение ПАСЕ назначить докладчика по политзаключенным в Азербайджане

07 июня 2018, 05:51

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение назначить докладчика по политзаключенным в Азербайджане. Назначение докладчика подтверждает наличие политзаключенных в стране, считает Анар Мамедли. Помилование накануне Дня республики не оправдало надежд, заявил Расул Джафаров. Власти вновь проводят политически мотивированные аресты, отметил Огтай Гюльалыев.

В повестку летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоится 25-29 июня в Страсбурге, включен вопрос о назначении докладчика по политзаключенным в Азербайджане, говорится в сообщении о повестке дня сессии, опубликованном на сайте организации.

По процедуре вопрос о назначении докладчика будет рассмотрен 25 июня на заседании комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ. Затем назначенный комитетом докладчик приступит к подготовке доклада, который впоследствии будет представлен на пленарном заседании организации.

С инициативой о подготовке отчета о политзаключенных в Азербайджане и назначения докладчика по этому вопросу два месяца назад выступили 24 депутата во главе с представителем Нидерландов Пиетером Омтзихтом, говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

Депутаты напомнили, что в 2013 году отчет о политзаключенных в Азербайджане, подготовленный немецким депутатом Кристофом Штрассером, был отклонен.

"Кавказский узел" писал, что парламентская ассамблея Совета Европы 23 января 2013 года рассмотрела два доклада по Азербайджану. Доклад о выполнении страной своих обязательств перед Советом Европы, составленный докладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ Педро Аграмунтом Фонт де Морой (Испания) и Джозефом Дебоно Грешом (Мальта), и соответствующая резолюция были приняты 196 голосами "за" при 2 "против". Доклад о политзаключенных в Азербайджане, подготовленный германским депутатом Кристофом Штрассером, был отклонен. Его поддержали только 74 депутата при 125 "против".

Ссылаясь на расследование фактов коррупции в ПАСЕ "Независимой следственной группы", созданной Бюро ассамблеи, авторы инициативы указывали, что в провале доклада Штрассера сыграл важную роль бывший вице-президент ассамблеи Лука Волонте.

17 декабря 2016 года на сайте European Stability Initiative (ESI) было опубликовано расследование "Икорная дипломатия – 2" о практике подкупа азербайджанскими политиками депутатов ПАСЕ с целью принятия выгодных для официального Баку решений. Согласно докладу ESI, руководитель фракции Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы Лука Волонте назвал имена многих европейских политиков, которые небескорыстно лоббировали интересы властей Азербайджана. На допросах он подтвердил, что на его счета поступали деньги из Азербайджана, которые, по мнению ESI, пошли на подкуп депутатов из Италии и других стран Европы. Эти депутаты голосовали против резолюций и докладов ПАСЕ, осуждающих нарушения прав человека в Азербайджане, заявила ESI.

Независимая следственная группа пришла к выводу, что европейские политики и чиновники за взятки лоббировали интересы Азербайджана. 26 апреля большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за резолюцию по докладу следственной группы. Представители Азербайджана выступили против резолюции, заявив, что доклад необъективен и составлен с целью шантажа. В мае 2018 года ПАСЕ ввела санкции против главы делегации Азербайджана Самеда Сеидова.

24 депутата сочли целесообразным подготовку нового доклада по вопросу о политических заключенных в Азербайджане. При этом они указали, что проблема политзаключенных остается актуальной для страны.

Факт назначения докладчика подтверждает наличие политзаключенных в Азербайджане

Решению бюро однозначно означает, что докладчик будет принят, считает глава Азербайджанского Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли, хорошо знакомый с принципами работы структур Совета Европы.

"Согласно правилам организации, группа депутатов может выступать с предложениями о разработке тематических отчетов, так называемых докладов motion. В случае с Азербайджаном с инициативой выступили 24 депутата, то есть был обеспечен нижний предел количества парламентариев, которые могут обратиться с подобной инициативой в бюро. Если бюро ассамблеи согласилась с тем, что такой доклад необходим, то его разработку назначат профильному комитету. Тот назначает докладчика, который начинает работу над докладом", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он подчеркнул, что подготовительные работы могут затянуться на месяцы или даже на год-полтора.

"Но сам факт назначения докладчика является подтверждением наличия политзаключенных в Азербайджане и усилит международное внимание к этому. В свое время правительству, благодаря лоббизму, удалось провалить доклад Штрассера. Но после коррупционного скандала в ПАСЕ сделать это будет сложно. И самым лучшим вариантом будет просто конструктивное сотрудничество с новым докладчиком и освобождение политзаключенных. В таком случае необходимость в вынесении доклада на сессию ПАСЕ просто отпадет", - сказал Мамедли.

Помилование накануне Дня республики не оправдало надежд

Координатор Рабочей группы гражданского общества по составлению списка политзаключенных Расул Джафаров также позитивно оценил решение бюро ПАСЕ.

"Этого и следовало ожидать. Помилование накануне Дня республики не оправдало надежд и не решило проблему политзаключенных. Из 140 человек по нашим спискам вышли на свободу только 12, и то половине из них оставалось до завершения срока несколько дней. Теперь главное, чтобы был назначен принципиальный и энергичный докладчик", - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 24 мая распоряжение о помиловании 634 осужденных. Помилование затронуло только 12 человек из списка политзаключенных, у многих из них сроки и так подошли к концу, заявили правозащитники.



Число политзаключенных в Азербайджане приближается к 160

Координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев также приветствовал решению Бюро.

"Проблему можно было бы решить в ходе помилования накануне Дня Республики. Но власти не воспользовались шансом. Они не только не решили проблему политзаключенных, но и в последние недели стали производить новые политически мотивированные аресты. В частности арестованы четверо активистов партии Народного фронта – Руслан Насирди, Агиль Магеррамов и Бабек Гасанов, а также Орхан Бахышлы. Также политически мотивированы аресты бывшего главы Гедабейского района Салеха Рустамова и его племянника Видади Рустамли. Таким образом, число политзаключенных вновь близится к 160", - сказал Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что власти Азербайджана отрицают наличие политзаключенных в стране.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на странице "Преследование активистов". "Кавказский узел" также подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".