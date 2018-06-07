Суд в Магасе обязал оплатить штраф организаторов митинга за возвращение прямых выборов

07 июня 2018, 04:01

Члены Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов и Батыр Богатырев, а также член оргкомитета по проведению митинга за прямые выборы главы региона Мухтар Газгиреев оштрафованы по решению Магасского районного суда.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 июня около 500 человек вышли на митинг в Магасе, требуя прямых выборов главы республики. Акция не была согласована властями. Протестующие собрались у строящейся Соборной мечети, а через некоторое время пошли к Народному собранию.

6 июня организаторы акции были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. О задержании активистов сообщил руководитель правозащитной организации "МАШР", автор блога на "Кавказском узле" Магомед Муцольгов.

"Задержаны и доставлены в ОМВД г. Назрань общественные деятели, выступившие организаторами митинга, Малсаг Ужахов, Батыр Богатырев и Мухтар Газгиреев. А затем они были доставлены в Магасский районный суд", - написал Магомед Муцольгов в публикации "В Ингушетии власть преследует участников митинга за прямые выборы!".

Действия силовиков вызвали возмущение правозащитника. "Это возмутительно, наши правоохранительные органы занимаются преследованием оппонентов власти, у нас больше 200 человек похищенных и пропавших без вести, им бы заняться их поиском, что входит в их прямые обязанности. И еще, так же оперативно нашим правоохранительным органам нужно реагировать на незаконные действия и бездействие чиновников, в том числе и отказывавшихся согласовать пикеты и митинги", - написал Магомед Муцольгов.

По его информации, полиция разыскивает еще четверых участников митинга.

Суд вынес решение о штрафе в отношении активистов вечером 6 июня. Членов Совета тейпов ингушского народа Малсага Ужахова и Батыра Богатырева за организацию несанкционированного митинга суд обязал уплатить по 20 тысяч рублей. На Мухтара Газгиреева суд наложил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Активисты в суде заявили, что подавали заявку на проведение массовой акции, однако ответа не получили.

К доводам адвокатов суд не прислушался. Они настаивали на том, что отсутствие ответа на поданную заявку приравнивается законом к санкции на проведение массового мероприятия, информирует "Каказ.Реалии".

"Адвокат Ужахова и Богатырева процитировал суду закон об организации протестных мероприятий, согласно которому отсутствие ответа на поданную заявку приравнивается к разрешению на проведение протестной акции. Ответа на заявку они не получили, потому митинг провели", - приводит издание слова сопредседателя высшего Совета "Мехк-Кхел" Сараждина Султыгова.

Выборы главы Ингушетии пройдут в сентябре 2018 года. 24 мая глава республики Юнус-Бек Евкуров заявил, что готов в очередной раз возглавить Ингушетию, если Владимир Путин предложит его кандидатуру для голосования в парламенте.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на странице "Преследование активистов".