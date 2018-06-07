Суд согласился с требованием выплатить часть долгов по зарплате шахтерам Гуково

07 июня 2018, 05:00

Суд удовлетворил требования конкурсного управляющего ОАО "Замчаловский антрацит" о том, чтобы часть средств от продажи шахты и оборудования обогатительной фабрики была направлена на выплату зарплат горнякам, сообщила член инициативной группы бастующих Татьяна Авачева.

Как информировал "Кавказский узел", бывшие работники обанкротившейся компании "Кингкоул" с середины 2016 года выходят на пикеты в Гуково, добиваясь выплаты задолженности по зарплате и предоставления положенного им пайкового угля. В связи с чемпионатом мира по футболу власти Гуково попросили их сократить количество пикетов до одного в неделю, и шахтеры согласились на это предложение. 4 июня на пикете к бывшим работникам "Кингкоула" присоединились представители шахты "Восточная". Всего в акции приняли участие 62 человека.

В Ростове-на-Дону 5 июня состоялся арбитражный суд по иску конкурсного управляющего ОАО "Замчаловский антрацит", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" 6 июня член инициативной группы горняков Татьяна Авачёва.

По ее словам, конкурсный управляющий Роман Копец просил суд, чтобы средства от продажи шахты и оборудования обогатительной фабрике были направлены на выплату зарплат горнякам.

На зарплату должно пойти 15% от суммы продажи, тогда как продано имущество было за 65,6 миллионов рублей.

Татьяна Авачёва рассказала, что суд встал на сторону шахтеров и удовлетворил иск конкурсного управляющего.

Конкурсный управляющий в течение недели пообещал выплатить горнякам 6 миллионов 200 тысяч рублей, сказала Авачёва.

Также была достигнута договорённость, что 8 июня в Гуково пройдёт встреча конкурсных управляющих ОАО "Замчаловский антрацит" и ОАО УК "Алмазная" с шахтёрами, где управляющие ответят на вопрос об остальных выплатах.

По словам Авачёвой, 6 июня начальник юридического отдела профсоюза шахтеров Гуково Вячеслав Калюжин сообщил ей, что вопрос с гуманитарным углем решается и после 12 июня должны привезти 100 тонн угля.

Татьяна Авачёва напомнила также о том, что в июне исполняется два года с начала протестной акции шахтеров.

С новостями о протестах шахтеров собраны "Кавказским узлом" можно ознакомиться на специальной тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".