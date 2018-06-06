Ростовский бизнесмен заподозрен в крупной неуплате налогов

06 июня 2018, 23:39

В Ростовской области директор компании по обслуживанию лифтов более двух лет уклонялся от уплаты налогов, сумма задолженности налоговым органам составила более 47 миллионов рублей, сообщило следствие.

По версии правоохранителей, директор фирмы вносил в налоговые декларации ложную информацию, что позволяло ему не платить налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организации.

Таким образом с начала 2012 года до 28 марта 2014 года он недоплатил 47 миллионов рублей налогов от своей деятельности. Следственным комитетом по Ростовской области возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ), сообщил сегодня на своем сайте Следственный комитет РФ.

Отметим, что санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

Комментариев подозреваемого или его защиты относительно позиции следствия не поступало.

"Кавказский узел" писал, что директор предприятия по строительству автодорог в Ростовской области подозревается в уклонении от уплаты налогов в 10 миллионов рублей, недостоверные сведения он внес в налоговые декларации.