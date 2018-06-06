Пять человек задержаны по делу о взятке полковнику МВД в Дагестане

06 июня 2018, 22:35

Фигурантами уголовного дела в отношении начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева, подозреваемого в даче крупной взятки, стали еще пять человек. Следствие настаивает на их аресте.

Как сообщал "Кавказский узел", полковник МВД Дагестана Магомед Хизриев был задержан 5 июня в Москве сотрудниками главного управления службы безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с оперативниками ФСБ России. Он подозревается в даче взятки в размере 2 миллионов долларов руководству главного управления собственной безопасности МВД России, сообщили источники в правоохранительных органах.

По версии следствия, общая сумма взятки должна была составить 6 миллионов долларов США. По уголовному делу проходят шесть человек - Магомед Хизриев и пять гражданских лиц, подозреваемых в соучастии, все они задержаны, сообщило сегодня Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

Фигурантам уголовного дела вменяются статьи о даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере (ч.5 ст.291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ) в зависимости от роли в преступлении, уточнило следствие.

Следствие будет ходатайствовать об аресте Хизриева и его сообщников 7 июня, сообщил сегодня Следственный комитет РФ в Twitter.

Отметим, что санкции по статье о взятке предусматривают до 15 лет лишения свободы, о посредничестве - до 12 лет лишения свободы.