Житель Чечни осужден за попытку уехать к боевикам в Сирию

06 июня 2018, 20:18

Суд в Грозном признал местного жителя виновным в попытке уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.

Согласно приговору Заводского райсуда Грозного, мужчина был задержан в 2017 году, так и не уехав на Ближний Восток.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства). Суд приговорил его к лишению свободы, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Чечни.

На какой срок осудили жителя Грозного, не сообщается. Его комментариями или комментариями его представителей "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 июня два жителя Чечни были заподозрены в том, что уехали в Сирию и присоединились там к боевикам.

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