Эльбрус. Фото: Riadchikova https://ru.wikipedia.org

06 июня 2018, 20:07

Семь иностранных туристов заблудились на Эльбрусе

Спасатели отправились на поиски трех групп туристов из Германии, Франции и Польши, заблудившихся в туманную погоду в горах Кабардино-Балкарии.

В состав этих трех незарегистрированных групп туристов входит семь человек, сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев.

"Трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши - чуть ниже скал Пастухова, и еще двое из Франции, предположительно, на западном плече", - сказал он.

Сейчас Эльбрус окутан грозовыми облаками, видимость там нулевая, отметил Гулиев.

Сигнал о помощи трем туристам, заблудившимся в район скал Пастухова, был получен сегодня в 17:52 мск, проинформировало на своем сайте Управление МЧС по Кабардино-Балкарии. О других двух группах туристов в сообщении не говорится.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 марта на Эльбрусе сорвался с обрыва и погиб лыжник.

Примечание:

"МЧС объявило о лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии", "Погибший на Эльбрусе альпинист опознан как гражданин Болгарии", "Альпинист из Одессы травмировался при сходе лавины в Приэльбрусье".

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