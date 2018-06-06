Семь иностранных туристов заблудились на Эльбрусе

06 июня 2018, 20:07

Спасатели отправились на поиски трех групп туристов из Германии, Франции и Польши, заблудившихся в туманную погоду в горах Кабардино-Балкарии.

В состав этих трех незарегистрированных групп туристов входит семь человек, сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев.

"Трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши - чуть ниже скал Пастухова, и еще двое из Франции, предположительно, на западном плече", - сказал он.

Сейчас Эльбрус окутан грозовыми облаками, видимость там нулевая, отметил Гулиев.

Сигнал о помощи трем туристам, заблудившимся в район скал Пастухова, был получен сегодня в 17:52 мск, проинформировало на своем сайте Управление МЧС по Кабардино-Балкарии. О других двух группах туристов в сообщении не говорится.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 марта на Эльбрусе сорвался с обрыва и погиб лыжник.