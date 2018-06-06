06 июня 2018, 19:14

Житель Дагестана осужден за причастность к боевикам

Суд в Каспийске приговорил местного жителя к девяти с половиной годам колонии, признав его членом вооруженного подполья.

Мужчина осужден по ч.3 ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), ч.1 ст.228 (незаконные приобретение, хранение наркотических средств) и ч.2 ст.208 (участие в незаконном вооружённом формировании) УК России.

Согласно решению Каспийского городского суда, он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Дагестана.

"Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного или его представителей относительно вердикта суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 мая уроженец Дагестана, обвиненный в подготовке теракта в Ставрополе, был приговорен к 12 годам колонии.

Примечание:

"Подозреваемый в подготовке теракта арестован в Ставрополе", "Жители Ставрополья осуждены за продажу гранат участникам атаки на РОВД", "Стало известно имя куратора обвиняемого в создании ячейки ИГ* в Карачаево-Черкесии".

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