Осужденный по делу Сефиляна объявил голодовку

06 июня 2018, 18:46

Суд в Ереване отложил рассмотрение ходатайства об освобождении четырех осужденных по делу лидера движения "100-летие без режима" Жирайра Сефиляна. Нерсес Погосян в знак протеста объявил голодовку.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суду были представлены поручительства депутатов парламента Армении от блока "Елк", попросивших освободить Нерсеса Погосяна и Геворга Сафаряна.

20 марта Жирайр Сефилян был приговорен к десяти годам и шести месяцам заключения, Геворг Сафарян - к 5 годам и 5 месяцам тюрьмы, Нерсес Погосян и Сасуник Киракосян - к 3 годам 6 месяцам, Галуст Григорян и Грайр Топчян – к трем годам тюрьмы, а Ованнес Петросян - к двум годам лишения свободы.

Помимо адвокатов Геворга Сафаряна и Нерсеса Погосяна, ходатайства об освобождении своих подзащитных представили адвокаты Грайра Топчяна и Галуста Григоряна. Защита Топчяна предложила суду отпустить его под залог в 500 тысяч драмов (около 1040 долларов), защита Григоряна ходатайствовала об освобождении под подписку о невыезде, объяснив это тем, что он не может внести за себя залог.

Сторона обвинения не стала возражать против этих ходатайств. После смены власти опасность для общества от освобождения подсудимых снизилась, свои гарантии предложили депутаты, пояснил прокурор Петрос Петросян.

Несмотря на позицию гособвинителя, судейская коллегия отказалась рассмотреть прошения защиты. "Суд вернется к их рассмотрению на этапе вынесения судебного акта", - заявила судья Рузанна Барсегян.

Это вызвало недовольство Нерсеса Погосяна, который заявил, что начинает голодовку.

29 сентября 2017 года Нерсес Погосян уже объявлял голодовку в знак протеста против отказа освободить его из-под стражи. Он прекратил ее на 24-й день, вечером 22 октября.

Решение суда будет обжаловано в кассационной инстанции, заявил, в свою очередь, адвокат Жирайра Сефиляна Тигран Айрапетян. "Суд обязан незамедлительно рассмотреть ходатайства об изменении меры пресечения", – сказал он суду.

Следующее заседание суда состоится 7 июня в 14:00 (13:00 мск).

Напомним, дело Сефиляна было объединено с делом "Сасна Црер" - вооруженного отряда его сторонников, захвативших в июле 2016 года здание полицейского полка в Ереване с требованием освобождения своего лидера. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались. Дело членов "Сасна Црер" разделено на несколько частей и рассматривается в суде.