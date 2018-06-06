Арег Кюрегян отпущен под поручительство депутатов "Елк"

06 июня 2018, 17:20

Ереванский суд освободил члена "Сасна Црер" Арега Кюрегяна под поручительство двух депутатов фракции "Елк" Лены Назарян и Грачьи Акопяна, заявил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", вооруженный отряд "Сасна Црер" удерживал здание патрульно-постовой службы в Ереване с 17 по 30 июля 2016 года. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались.

Дело членов вооруженного отряда "Сасна Црер" разделено на три части, в одной из них 10 обвиняемых, в двух других по 11. Адвокаты и сторонники членов "Сасна Црер" добивались освобождения подсудимых под подписку о невыезде, в том числе и в ходе акций протеста в Ереване.

Парламентарии фракции "Елк" Лена Назарян и Грачья Акопян предоставили сегодня суду письменные поручительство и гарантии для изменения меры пресечения Арегу Кюрегяну, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Ара Карагезян.

"Депутаты гарантировали достойное поведение Арега Кюрегяна и выполнение им судебных обязательств", - пояснил адвокат.

По его словам, суд удовлетворил ходатайство защиты, просившей об изменении меры пресечения для Арега Кюрегяна.

"Депутаты внесли каждый по 500 тысяч драмов (около 1050 долларов США) за моего подзащитного", - пояснил адвокат.



Отметим, что по делу "Сасна Црер" фигурируют два брата Кюрегяна – Арег и Сергей. Третий брат Айк Кюрегян был осужден по делу о стрельбе у здания суда. 5 июня суд изменил ему режим содержания и предоставил социальный отпуск на один месяц.

На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване". Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".