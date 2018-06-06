06 июня 2018, 15:25

Суд повторно отказал в аресте вице-мэра Масиса

Представленные прокуратурой документы ереванский суд сегодня не счел достаточным доказательством причастности вице-мэра города Масис Карена Оганяна к массовым беспорядкам.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая мэр Масиса Давид Амбарцумян, Карен Оганян и еще три человека были задержаны по делу о нападении на участников акции в поддержку нынешнего премьера Армении Никола Пашиняна. Им были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. 2 июня суд освободил Оганяна под подписку о невыезде, и прокуратура подала новое ходатайство с требованием арестовать его.

Суд сегодня рассмотрел повторное ходатайство прокуратуры и отклонил его, сообщил адвокат вице-мэра Зорайр Арутюнян.

По его словам, суд счел представленный в качестве новых доказательств протокол изучения видеозаписи недостаточным для обоснования подозрений в причастности Карена Оганяна в инкриминируемом ему преступлении.

"Основанием для представления повторного ходатайства об аресте стал тот факт, что в прошлый раз следователь якобы забыл прикрепить к ходатайству протоколы изучения видеозаписей. Однако эти протоколы не являются основанием для подозрения моего подзащитного в причастности к инциденту", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Зорайр Арутюнян.

Напомним, Давид Амбарцумян также избежал ареста. Мэр и его заместитель проходят по делу об инциденте во время "бархатной революции" 22 апреля в ереванском районе Эребуни. Тогда группа людей в масках совершила нападение на сторонников Никола Пашиняна. Нападавшие были вооружены дубинками, камнями и электрошокерами. По словам пострадавших, полиция бездействовала.

"Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости об акциях протеста его сторонников представлены на тематической странице "Пашинян берет власть".

Примечание:

"Армянская прокуратура приостановила полномочия руководителей Масиса", "Пашинян обвинил РПА в намерении сорвать выборы премьера", "Оппозиция в Армении анонсировала изменение избирательного законодательства".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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