Вкладчикам "Русского национального банка" обещаны выплаты до 20 июня

06 июня 2018, 13:20

Агентство по страхованию вкладов заявило о наступлении страхового случая в связи с лишением лицензии ростовского коммерческого банка "Русский национальный банк". Выплаты его вкладчикам произведут банки-агенты, которые будут отобраны до 14 июня.

Как писал "Кавказский узел", Банк России сообщил сегодня об отзыве лицензии на банковские операции у ООО "Русский национальный банк", зарегистрированного в Ростове-на-Дону. В числе причин названы образовавшиеся в банке проблемные активы и частые непрозрачные сделки. В учреждении назначена временная администрация.

В связи с тем, что ООО "Русский национальный банк" является участником системы обязательного страхования вкладов, каждый его вкладчик имеет право на получение страхового возмещения, сообщила сегодня пресс-служба госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Как отметили в АСВ, страховое возмещение выплачивается в размере 100% от суммы всех счетов вкладчика в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому счету в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 6 июня 2018 года, пояснили в госкорпорации.

Выплаты начнутся не позднее 20 июня банками-агентами, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 14 июня, сообщается на сайте АСВ.

Согласно отчетности, по величине активов на 1 мая 2018 года "Русский национальный банк" занимал 339-е место в банковской системе России.

Представители лишенного лицензии ростовского банка пока не прокомментировали решение Центробанка. На сайте кредитной организации информации об отзыве лицензии, по данным на 13.20 мск 6 июня, не было. В то же время здесь размещена информация о банке и предоставляемых услугах.

В частности, указано, что помимо основного офиса в Ростове-на-Дону банк имел представительство в Москве и дополнительный офис в Гуково, работал с юридическими и физическими лицами, ставки по вкладам составляли до 7,2% годовых.

"Русский национальный банк" был зарегистрирован в октябре 1990 года, последний раз величина уставного капитала менялась в 2007 году и составляет 183,5 млн рублей, говорится в информации на сайте Банка России.

"Русский национальный банк" был учрежден как коммерческий агропромышленный банк "Морозовсккомагробанк". В октябре 2004 года банк стал участником системы страхования вкладов физических лиц, а год спустя получил действующее наименование — ООО "Русский национальный банк".

В настоящий момент по 45% в банке контролируют Стелла-Мария Шишкина (родственница бывшего депутата Госдумы РФ Александра Шишкина, которому ранее принадлежало 38,9% банка) и Елена Варшавская (жена владельца Русского агропромышленного треста, бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского); председателю правления и члену совета директоров РНБ Сергею Насибуллину принадлежит 10%, отмечается в информации на сайте портала "Банки.ру".

Среднесписочная численность персонала банка, согласно данным промежуточной отчетности за первое полугодие 2017 года, составляла 44 сотрудника, указано также в этой информации.