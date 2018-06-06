Два человека стали жертвами землетрясения в Азербайджане

06 июня 2018, 11:55

После землетрясения в Азербайджане от перенесенного стресса скончался один человек, еще один госпитализирован. Власти и местные жители сообщили о трещинах в домах.



Как писал "Кавказский узел", 5 июня в 21.40 мск на территории Загатальского района Азербайджана было зафиксировано землетрясение. По данным Республиканский центр сейсмологии при Национальной академии наук Азербайджана, эпицентр подземных толчков силой 6 баллов находился на глубине 12 километров в 24 километрах южнее от города Загаталы.



После землетрясения продолжались более слабые подземные толчки, афтершоки. Но они либо ощущались слабо, либо были неощутимы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава информационного отдела Республиканского центра сейсмологической службы Вюсаля Рафиггызы.

Одна также отметила, что, по данным на 10.00 по местному времени (9.00 мск) 6 июня всего были зафиксированы 75 афтершоков. Поскольку землетрясения было сильными, слабые афтершоки могут продолжаться еще некоторое время, пояснила Рафиггызы.

Минздрав Азербайджана: поступило 31 обращение

После землетрясения в отделения "скорой медицинской помощи" Загатальского и соседнего Гахского района поступило 31 обращение, заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Минздрава Азербайджана.

По его словам, от перенесенного стресса у 63-летнего жителя села Гёям Загатальского района резко повысилось кровяное давление, он скончался.

В городе Гах 13-летняя девочка в момент землетрясения попыталась бежать, и, споткнувшись, сломала себе ногу. Она госпитализирована в Гахскую центральную районную больницу, пояснил представитель Минздрава Азербайджана.

Жалобы остальных обратившихся были связаны с перенесенным стрессом, им была оказана необходимая медицинская помощь, уточнил сотрудник ведомства.

Жители Азербайджана рассказали о трещинах в домах после землетрясения

В домах возникли трещины, однако угрозы обрушения нет, рассказал житель города Балакен, который расположен севернее Загатальского района, Садраддин Мамедли.



"Землетрясение было сильным. Но продолжалось несколько секунд. У нас в доме на одной стене возникли трещины. Правда они небольшие", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Мамедли.

По его словам, угрозы обрушения дома нет. "После землетрясения, которое было несколько лет назад, я застраховал дом и имущество", - рассказал Мамедли.

В июне 2014 года землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-западе Азербайджана. Эпицентр землетрясения находился в 14 км юго-западнее города Загаталы. В результате землетрясения в селе Домбабина Загатальского района были разрушены два дома.

По его словам, утром он уже обратился в страховую компанию. "Мне сказали, что приедет комиссия из Баку, оценит ущерб. Не знаю, дадут компенсацию на ремонт или нет", - заявил Мамедли.

Он также отметил, что у его соседей и знакомых также возникли трещины на стенах в домах. Люди обращаются к районным властям, добавил Мамедли.

Власти подтвердили информацию о трещинах в домах местных жителей



В результате землетрясения жертв и серьезных разрушений нет, однако поступает информация о трещинах в домах местных жителей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Загатальской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, заместитель руководителя районной администрации Тофиг Ахмедов.



"Поступает информация о возникновении трещин в домах, разрушениях стен в постройках на приусадебных участках. Но обошлось без разрушения жилых домов и административных зданий", - сказал Ахмедов.



По его словам, в настоящее время ведется подсчет нанесенного ущерба.



В некоторых постройках возникли трещины, однако информации о разрушениях нет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Гахского района Азербайджана.

"Сведений о разрушениях не поступало. Поступает информации от граждан трещинах в стенах. В некоторых местах в подсобных хозяйственных постройках частично обрушились стены. Размер ущерба подсчитывается", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель исполнительной власти Балакенского района Азербайджана.

Отметим, что 5 июня жители Армении, Чечни и Дагестана ощутили произошедшее землетрясение в Азербайджане. В Тавушской области были зарегистрированы подземные толчки силой 4-5 баллов, сообщило МЧС республики. В Дагестане были отмечены подземные толчки магнитудой 3-4. Непродолжительные подземные толчки ощущались минувшей ночью и в Гудермесе.