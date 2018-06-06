06 июня 2018, 07:52
Подразделение "Газпрома" оштрафовано за незаконное отключение газа в Дагестане
Госжилинспекция Дагестана после обращения жителей оштрафовала ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" за необоснованное начисление платы и отключение дома от газоснабжения.
Житель дома №46 по улице Суворова в Буйнакске обратился в прокуратуру с жалобой на действия газовиков. Его обращение было передано в Госжилинспекцию РД для проведения оперативной проверки, которая подтвердила факт незаконного отключения газа, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", являясь юридическим лицом, ответственным за бесперебойную и качественную поставку газа в жилые дома, допустил нарушение правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домов", - говорится в сообщении на сайте дагестанской Госжилинспекции.
По данным ведомства, также при проверке жалобы жителя Буйнакска было установлено, "Газпром межрегионгаз Махачкала" произвел необоснованное начисление платы за газоснабжение в размере 6512 рублей. На компанию был наложен штраф за нарушения по статьей 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами), выдано предписание на устранение ошибок по начислению оплаты.