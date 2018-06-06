Вывеска ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" . Фото Али Гасанова, РИА "Дербент" https://riaderbent.ru/v-dagestane-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-byvshego-gendirektora-ooo-gazprom-mezhregiongaz-mahachkala.html?_utl_t=wh

06 июня 2018, 07:52

Подразделение "Газпрома" оштрафовано за незаконное отключение газа в Дагестане

    Госжилинспекция Дагестана после обращения жителей оштрафовала ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" за необоснованное начисление платы и отключение дома от газоснабжения.

    Житель дома №46 по улице Суворова в Буйнакске обратился в прокуратуру с жалобой на действия газовиков. Его обращение было передано в Госжилинспекцию РД для проведения оперативной проверки, которая подтвердила факт незаконного отключения газа, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

    "ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", являясь юридическим лицом, ответственным за бесперебойную и качественную поставку газа в жилые дома, допустил нарушение правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домов", - говорится в сообщении на сайте дагестанской Госжилинспекции.

    По данным ведомства, также при проверке жалобы жителя Буйнакска было установлено, "Газпром межрегионгаз Махачкала" произвел необоснованное начисление платы за газоснабжение в размере 6512 рублей. На компанию был наложен штраф за нарушения по статьей 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами), выдано предписание на устранение ошибок по начислению оплаты. 

    Примечание:

    "Глава газовой компании в Дагестане отстранен от работы после протестов подчиненных", "Сотрудница "Газпрома" в Дагестане обвинена в хищении 2 млн рублей", "Директор газовой компании в Дагестане заподозрен в мошенничестве".

    Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
    Lt feedback banner
    WhatsApp
    Telegram
    8 903-767-6060
    8 903-767-6060
    Форма мобильной связи
    Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
    Лента новостей

    06 июня 2018, 08:50

    06 июня 2018, 08:28

    06 июня 2018, 07:52

    06 июня 2018, 06:50

    • Прокуратура потребовала арестовать вице-мэра Масиса

      Заместитель мэра Масиса Карен Оганян, ранее освобожденный под подписку о невыезде по делу о нападении на сторонников Никола Пашиняна, должен быть взят под стражу, заявил представитель Генпрокуратуры. Он пояснил, что в суд представлены доказательства, подтверждающие причастность Карена Оганяна к массовым беспорядкам в Ереване.

    06 июня 2018, 06:37

    • Задержанный полковник МВД Дагестана заподозрен в даче взятки в 2 млн долларов

      Начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Хизриев подозревается в даче взятки в размере 2 миллионов долларов руководству главного управления собственной безопасности МВД России, сообщили источники в правоохранительных органах. Они назвали версии, по одной из которых офицер пытался купить пост главы МВД республики, по другой - за эту сумму просил удалить компромат из своего досье.

    Темы дня

    События дня

    Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

    Новости

    Все новости

    «Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
    «Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
    Документы

    Все документы

    Персоналии

    Все персоналии

    Архив новостей
    Все SMS-новости
    Форма мобильной связи
    SMS: +7(903)767-6060
    Инфографика

    Все справки

    Аналитика

    Все статьи

    Блогеры

    Все посты