Подразделение "Газпрома" оштрафовано за незаконное отключение газа в Дагестане

Госжилинспекция Дагестана после обращения жителей оштрафовала ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" за необоснованное начисление платы и отключение дома от газоснабжения.

Житель дома №46 по улице Суворова в Буйнакске обратился в прокуратуру с жалобой на действия газовиков. Его обращение было передано в Госжилинспекцию РД для проведения оперативной проверки, которая подтвердила факт незаконного отключения газа, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", являясь юридическим лицом, ответственным за бесперебойную и качественную поставку газа в жилые дома, допустил нарушение правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домов", - говорится в сообщении на сайте дагестанской Госжилинспекции.