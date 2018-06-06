Прокуратура потребовала арестовать вице-мэра Масиса

06 июня 2018, 06:50

Заместитель мэра Масиса Карен Оганян, ранее освобожденный под подписку о невыезде по делу о нападении на сторонников Никола Пашиняна, должен быть взят под стражу, заявил представитель Генпрокуратуры. Он пояснил, что в суд представлены доказательства, подтверждающие причастность Карена Оганяна к массовым беспорядкам в Ереване.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 мая мэр Масиса Давид Амбарцумян, его заместитель Карен Оганян и еще три человека были задержаны по делу о нападении на участников акции в поддержку нынешнего премьера Армении Никола Пашиняна. 1 июня им были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. Полиция сообщила и о еще двух задержанных, которые пока проходят по делу в качестве подозреваемых. Сегодня суд освободил Амбарцумяна и еще двоих задержанных под подписку о невыезде. 2 июня суд в Ереване отказался арестовывать Карена Оганяна по делу о массовых беспорядках и освободил его под подписку о невыезде.

Суд отклонил предыдущее ходатайство из-за того, что не были представлены доказательства, которые обоснованно бы указывали на причастность Карена Оганяна к массовым беспорядкам, пояснил 5 июня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Генпрокуратуры.

"Суд счел, что правовая оценка действий Карена Оганяна не соответствует материалам, представленным с ходатайством", - сказал он, добавив, что в деле имеются видеозаписи, которые свидетельствуют против Карена Оганяна.

"Кавказский узел" информировал, что 22 апреля, когда в Армении происходила "бархатная революция", группа людей в масках совершила нападение на сторонников Никола Пашиняна в ереванском районе Эребуни. Нападавшие были вооружены дубинками, камнями и электрошокерами. По словам пострадавших, полиция бездействовала.

"Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости об акциях протеста его сторонников представлены на тематической странице "Пашинян берет власть".