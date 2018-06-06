Задержанный полковник МВД Дагестана заподозрен в даче взятки в 2 млн долларов

06 июня 2018, 06:37

Начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Хизриев подозревается в даче взятки в размере 2 миллионов долларов руководству главного управления собственной безопасности МВД России, сообщили источники в правоохранительных органах. Они назвали версии, по одной из которых офицер пытался купить пост главы МВД республики, по другой - за эту сумму просил удалить компромат из своего досье.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июня в Москве сотрудники главного управления службы безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с оперативниками ФСБ России задержали представителя руководства оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана. Информация о том, в чем заподозрен офицер, не сообщалась.

С января московские следователи проверяют в Дагестане сведения о коррупции местных чиновников и силовиков. Новости об этом собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Задержанным оказался начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана полковник Магомед Хизриев. В отношении него начата служебная проверка, по итогам которой будет решаться вопрос о дальнейшей службе офицера в правоохранительных органах, пишет со ссылкой на пресс-центр МВД России ТАСС.

Во время задержания Хизриев не оказывал сопротивления. По данным оперативников, сотрудник полиции пытался купить пост министра внутренних дел республики, для чего, по предварительной информации, через цепочку посредников пытался передать 2 миллиона долларов руководству ГУСБ, через которое согласовываются все кадровые вопросы подобного уровня, передает РГВК "Дагестан".

По данным источников в правоохранительных органах, в отношении Хизриева возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Следствие полагает, что за 2 миллиона долларов офицер рассчитывал договориться с руководством ГУСБ о том, что из его дела оперативного учета будут удалены все компрометирующие сведения, однако представители ГУСБ сообщили о коррупционном предложении в ФСБ, пишет сегодня, 6 июня, "Коммерсант".

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

Чистое досье потребовалось полковнику для того, чтобы по истечении в 2019 году контракта с действующим главой МВД Абдурашидом Магомедовым претендовать на этот пост, отмечает издание.

Сообщений о возбуждении дела в отношении Хизриева на сайтах Следственного комитета России и главного следственного управления СКР по Москве по данным на 06.00 мск 6 июня не было. Комментариев Хизриева или его представителей по поводу задержания, возбуждения уголовного дела и других обстоятельств дела пока не поступало.