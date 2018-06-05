Фермер в Волгодонске осужден за хищение гранта

05 июня 2018, 22:23

Суд приговорил к полутора годам колонии главу фермерского хозяйства в Ростовской области, признав его виновным в мошенничестве с грантом на 2,88 миллиона рублей.

Согласно приговору, фермер Андрей Холодков получил в региональныйом Минсельхозе грант на приобретение пресс-подборщика. однако присвоил эти деньги, переведя их на расчетный счет подконтрольного юридического лица. Документы о приобретении пресс-подборщика он фальсифицировал.

Волгодонский районный суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и приговорил к году и шести месяцам в исправительной колонии общего режима. Кроме того. судом удовлетвоорен гражданский иск о взыскании с фермера причиненного ущерба, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура ВОлгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что ранее, 27 февраля, два бизнесмена были обвинены в хищении из бюджета 87 миллионов рублей при строительстве коллектора в Ростове-на-Дону.