Прокурор потребовал длительных сроков для обвиняемых в убийстве бизнесмена на Кубани

На рассмотрении дела об убийстве бизнесмена Владимира Атрощенко и его жены в Краснодарском краевом суде прокурор ходатайствовал о назначении сроков заключения от 4,5 до 25 лет колонии для предполагаемых заказчика и четырех исполнителей преступления.

Как сообщал "Кавказский узел", следствие предъявило обвинение группе из пяти человек в заказном убийстве предпринимателя и его жены, совершенном из-за долга в феврале 2012 года в Краснодарском крае. Троим из них также вменяются грабежи и разбойные нападения в отношении других бизнесменов. Дело передано в суд.

В 2011 году Артем Пшениснов и его знакомый Юрий Корниенко организовали убийство предпринимателя Владимира Атрощенко, установили следователи. Чтобы не возвращать бизнесмену долги на сумму более 90 миллионов рублей, они наняли за 200 тысяч долларов Игоря Пшениснова, Артема Макаркина, Максима Фогеля, Романа Шевченко и Владислава Болотского, которые и совершили убийство, утверждает следствие. В ночь на 16 февраля 2012 года Владимир Атрощенко со своей женой Оксаной были похищены, помещены в арендованный гараж, там задушены, их тела вывезли на автомобиле в лесополосу за городом и сожгли, сообщил Следственный комитет России.

Организатору убийства, которым, по версии следствия, является Юрий Корниенко, прокурор попросил назначить 18 лет лишения свободы. Обвиняемых в исполнении убийства он потребовал приговорить к различным срокам, в зависимости от роли в преступлении. Так, бывший управделами АО "Кубаньэнергосбыт" Игорь Пшениснов, по мнению прокурора, должен получить 22 года, сотрудники спецназа подполковник полиции Роман Шевченко - 25 лет, а капитан полиции Максим Фогель - 8 лет колонии строгого режима. Водителя Пшениснова Артема Макаркина присяжные оправдали по ряду второстепенных эпизодов, поэтому ему прокурор потребовал назначить 4,5 года колонии, написал 5 июня со ссылкой на слова государственного обвинителя, произнесенные в зале суда, "Интерфакс-Юг".

При этом прокурор указал, что Шевченко и Пшениснов представляют реальную опасность для общества. Помимо этого дела, Пшениснов, Шевченко и Макаркин также обвинены в самоуправстве с применением насилия в отношении жителя Краснодара, а Шевченко - в нападении еще на одного бизнесмена в октябре 2013 года.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемых по делу или их защиты относительно позиции прокурора.