05 июня 2018, 22:00

Юрист Эмин Аслан арестован на 30 суток

Суд в Баку признал юриста Эмина Аслана виновными в неподчинении полиции и назначил ему 30 суток административного ареста. Решение суда вынесено в отсутствие адвоката Аслана.

"Кавказский узел" писал, что азербайджанский юрист Эмин Аслан, подготовивший ряд жалоб граждан Азербайджана в ЕСПЧ, 4 июня был задержан в Баку. Установить место содержания Аслана адвокату удалось только спустя сутки после его задержания. Оказалось, что он находится в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД.

В связи с задержанием Эмина Аслана более 130 активистов, правозащитников, журналистов и блогеров обратились к властям с открытым письмом, в которым выразили уверенность в его невиновности. Активисты уверены, что задержание Эмина Аслана обусловлено политическими мотивами и связано с его профессиональной деятельностью. 

Адвокат Аслана Эльчин Садыгов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня судья Наримановского районного суда Баку Рашад Абдулов приговорил Аслана к 30 суткам административного ареста. Ему вменена статья 535.1 (неподчинение законным требованиям представителей полиции) Кодекса об административных проступках Азербайджана.

Адвокат подчеркнул, что его не уведомили о заседании. "Несмотря на то, что я представил органу полиции, где содержался Эмин Аслан, свой адвокатский орден, меня к нему не допустили, не пояснили причин задержания и не уведомили о времени судебного процесса", - сказал Садыгов. Он расценил это как нарушение права Аслана на защиту.

Эльчин Садыгов сообщил, что попытается встретиться с Асланом и по его желанию подать апелляцию на арест.

Дежурный Наримановского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Эмин Аслан арестован на 30 суток по решению судьи.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на странице "Преследование активистов". "Кавказский узел" также подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Жалоба журналистки Ахмедовой на незаконное задержание оставлена без рассмотрения", "Азербайджанский активист связал вызов в полицию с активностью в Facebook", "Апелляционный суд оставил директора интернет-телевидения в Азербайджане под арестом".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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