Пострадавшим от паводка в Волгоградской области выделено 57,2 миллиона

05 июня 2018, 17:47

Волгоградская областная администрация выделила 57,2 миллиона рублей на компенсации жителям восьми районов и трех городов региона, пострадавших от апрельского паводка.

"Кавказский узел" информировал, что 4 апреля в Волгоградской области был введен режим ЧС. Пик паводка пришелся на 6 апреля, тогда спасатели насчитали 894 подтопленных дома. К 27 апреля паводок ушел из всех населенных пунктов, но режим ЧС отменили только 4 мая.

По состоянию на 26 апреля, 1438 семей, пострадавших от паводка, получили материальную помощь, рапортовали ранее власти Волгоградской области.

В соответствии с постановлением областных властей, деньги выделены для распределения в Алексеевском, Городищенском, Еланском, Киквидзенском, Кумылженском, Новоаннинском, Урюпинском и Фроловском районах, а также в городах Михайловка, Урюпинск и Фролово. Самую крупную дотацию, 20,806 миллиона рублей, получил Новоаннинский район.

Постановление, датированное 1 июня, было опубликовано сегодня на сайте администрации Волгоградской области.