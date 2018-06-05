Адвокат юриста Эмина Аслана пожаловался на недопуск к подзащитному

05 июня 2018, 17:24

Защитник задержанного в Баку молодого юриста Эмина Аслана выяснил, где он находится, но силовики не позволили адвокату увидеться с подзащитным. Более 130 правозащитников и активистов заявили о политических мотивах преследования Аслана.

Как информировал "Кавказский узел", азербайджанский юрист Эмин Аслан (Асланов), подготовивший ряд жалоб граждан Азербайджана в ЕСПЧ, 4 июня был задержан в Баку и увезен в неизвестном направлении, сообщил "Кавказскому узлу" глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. По его словам, Аслан несколько дней назад вернулся из США.

Установить место содержания Эмина Аслана удалось только спустя сутки после его задержания, сообщил адвокат Эльчин Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

По информации Садыгова, юрист находится в подразделении одной из силовых структур. «Наши предположения подтвердились», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла» в 16.30 (15.30 мск) 5 июня.

Садыгов отметил, что силовики отказались сообщить ему процессуальный статус Аслана и не допустили его к подзащитному, хотя сразу после взятия под стражу человек имеет право сообщить о случившемся родным и пригласить адвоката.

В связи с задержанием Эмина Аслана более 130 активистов, правозащитников, журналистов и блогеров обратились к властям с открытым письмом. Текст обращения правозащитник Интигам Алиев передал корреспонденту "Кавказского узла".

В обращении отмечается, что Эмин Аслан работал юристом в ряде правозащитных организаций и участвовал в подготовке жалоб в Европейский суд по правам человека. Из США, где он два года учился в магистратуре, Аслан вернулся всего за четыре дня до задержания.

Активисты выразили беспокойство в связи с продолжающимися репрессивными действиями властей, указав на сложившуюся «практику похищения представителей гражданского общества неизвестными лицами, сокрытия в течение длительного времени места их содержания, оказания на них физического и морального давления и арестов на закрытых судебных заседаниях по сфабрикованным обвинениям».

«Мы знаем Эмина Асланова как профессионального юриста и достойного представителя молодежи. Со всей ответственностью заявляем, что он не совершал никакого преступления», - указали авторы обращения.

Активисты уверены, что задержание Эмина Аслана обусловлено политическими мотивами в связи с его профессиональной и общественной деятельностью. Задержанный юрист пользуется уважением в организациях, с которыми он работает, и в университете, где он получил образование, отметили они.

Обращение подписали, в частности, правозащитники Интигам Алиев, Анар Мамедли, Расул Джафарова, Самир Казымлы, Башир Сулейманлы, Огтай Гюльалыев, журналисты Хадиджа Исмайлова, Ровшан Гаджибейли, Шахвелед Чобаноглу, политики Иса Гамбар, Джамиль Гасанли, Эльман Фаттах, юристы Эркин Гадирли, Аннаги Гаджибейли, Алаиф Гасанов и другие.

Эмин Аслан был активистом, но его общественную деятельность можно назвать сдержанной и по своей натуре он спокойный человек, указал один из авторов обращения, правозащитник, глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли.

«Я даже не могу представить в каком преступлении его могут обвинить. До отъезда на учебу в США он работал юристом в различных международных организациях, в американской ассоциации юристов ABA CEELI, в одной голландской организации. Он участвовал в проектах гражданского общества, но никогда не управлял проектами и не распоряжался грантами - лишь работал как эксперт, помогал в подготовке жалоб в Европейский суд по правам человека», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

Правозащитник высказал предположения о том, как будут развиваться события в ближайшие дни после задержания Аслана.

«Либо с учетом того, что он только вернулся с США и его предыдущей деятельности просто хотят «предупредить», либо для «профилактики» арестовать в административном порядке. Наконец, самый плохой вариант – ему сошьют уголовное дело, но я просто не могу понять, за что», - отметил Мамедли.

Журналистка Хадиджа Исмайлова, подписавшая обращение, высказала опасения, что молодого человека могут подвергать пыткам.

«То, что почти сутки скрывали место содержания Эмина и не допускают к нему адвоката, дает основания полагать, что его могут подвергать пыткам. [Подразделение одной из силовых структур, куда доставили Аслана] печально известно пытками над задержанными и арестованными, об этом много рассказывали потом в судах активисты и верующие, арестованные по Нардаранским событиям 2015 года», - сказала Исмайлова корреспонденту «Кавказского узла».

В пресс-службе МВД воздержались от комментариев, сославшись на то, что у них «пока информации нет».

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". "Кавказский узел" также опубликовал справочную статью "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".