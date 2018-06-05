05 июня 2018, 14:56

Высокопоставленный сотрудник МВД Дагестана задержан в Москве

Представитель руководства оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана задержан сегодня столичными силовиками. Информации о том, в чем он заподозрен, пока нет.

Задержание высокопоставленного сотрудника МВД Дагестана проводили сотрудники главного управления Службы безопасности МВД России совместно с оперативниками ФСБ России.

Полицейский заподозрен в причастности к совершению преступления, и в настоящее время проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД России. О том, в чем именно подозревается задержанный, в сообщении не указано.

Силовики решили задержать высокопоставленного дагестанского полицейского, когда заподозрили, что он намеревался покинуть страну, сообщил источник в правоохранительных органах. По словам источника, силовик был задержан в аэропорту сразу по прилету в Москву, пишет "Новое дело".

Высокопоставленный сотрудник МВД был задержан в "Домодедово", и из Москвы в Махачкалу вылетела спецгруппа ФСБ, которая проводит обыски в его доме, пишет "Черновик".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в Дагестане целый ряд чиновников лишились своих должностей, а часть из них попала под следствие. В их числе руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану, у которого в доме 31 мая был проведен обыск. Позже СКР сообщил, что сотрудники бюро заподозрены в массовой выдаче подложных справок об инвалидности. При этом сам глава бюро должен был явиться на допрос, но не сделал этого.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике, которые проводятся там с января, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".
Примечание:

"Дагестанские журналисты объяснили преследование главы бюро медэкспертизы ", "Суд продлил срок домашнего ареста главному архитектору Махачкалы", "Васильев пообещал продолжение кадровых зачисток".

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