Высокопоставленный сотрудник МВД Дагестана задержан в Москве

05 июня 2018, 14:56

Представитель руководства оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана задержан сегодня столичными силовиками. Информации о том, в чем он заподозрен, пока нет.

Задержание высокопоставленного сотрудника МВД Дагестана проводили сотрудники главного управления Службы безопасности МВД России совместно с оперативниками ФСБ России.

Полицейский заподозрен в причастности к совершению преступления, и в настоящее время проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД России. О том, в чем именно подозревается задержанный, в сообщении не указано.

Силовики решили задержать высокопоставленного дагестанского полицейского, когда заподозрили, что он намеревался покинуть страну, сообщил источник в правоохранительных органах. По словам источника, силовик был задержан в аэропорту сразу по прилету в Москву, пишет "Новое дело".

Высокопоставленный сотрудник МВД был задержан в "Домодедово", и из Москвы в Махачкалу вылетела спецгруппа ФСБ, которая проводит обыски в его доме, пишет "Черновик".