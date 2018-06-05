05 июня 2018, 13:20

Суд смягчил наказание армянскому активисту Айку Кюрегяну

Осужденному на 9 лет лишения свободы за стрельбу перед зданием суда Айку Кюрегяну по решению суда установлен открытый тюремный режим, сообщил представитель Минюста Армении.

"Кавказский узел" писал, что 12 июня 2014 года во время суда над участниками "Марша миллиона масок" Айк Кюрегян в знак протеста открыл у здания суда стрельбу из пневматического пистолета. По версии следствия, в результате пострадали пять полицейских. Кюрегян получил девять лет тюрьмы. Он и его соратники называли процесс политическим, а защита в декабре 2015 года подала жалобу в ЕСПЧ, заявив о нарушении армянскими полицейскими права Кюрегяна на защиту от бесчеловечного обращения.

Айк Курегян переведен из Армавирской тюрьмы в УИУ "Вардашен", рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" отец осужденного Арменак Кюрегян.

По его словам, Айку Кюрегяну также полагается один месяц отпуска. "Сегодня в течение дня его отпустят", - отметил Арменак Кюрегян.

Суд решил изменить Айку Кюрегяну режим отбывания срока наказания с полузакрытого режима на открытый, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы уголовно-исполнительного управления Минюста Армении.

Напомним, что ранее открытый тюремный режим был установлен осужденному за ДТП под Подольском и экстрадированному из России в Армению Грачье Арутюняну. По словам руководителя уголовно-исправительного управления Минюста Гора Глечяна, такой режим предполагает, что осужденный днем свободно может выходить из УИУ, а вечером возвращаться обратно.

"Кавказский узел" отслеживает новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов". Материалы об акциях протеста армянской оппозиции публикуются на тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Айк Кюрегян объявил голодовку", "Фигуранты дела "Марша миллионов масок" прекратили голодовку в поддержку Кюрегяна", "20 человек в Ереване приняли участие в шествии в поддержку Сафаряна и Кюрегяна".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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