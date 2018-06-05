05 июня 2018, 11:21

Фермер из Кабардино-Балкарии заподозрен в миллионном мошенничестве

Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Эльбрусском районе попал под следствие после получения гранта в размере более миллиона рублей по подложным документам, сообщили сегодня в МВД.

По версии следствия, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, занимающегося производством молочной продукции, направил в конкурсную комиссию Министерства сельского хозяйства КБР документы, в которых скрыл, что с 2004 года является учредителем другого сельскохозяйственного предприятия.

Фермеру на реализацию бизнес-плана был перечислен грант в размере более 1 млн рублей. Этими деньгами фермер воспользовался в своих интересах, считают следователи. Они указывают, что, согласно правилам конкурса Минсельхоза, податели заявок на грант участники не должны заниматься иной предпринимательской деятельностью в течение последних трех лет.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Кабардино-Балкарии.

Комментарии подозреваемого или его представителей относительно заявлений следствия не поступали.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 мая в суд было передано дело фермера из Урванского района Кабардино-Балкарии, которая обвинена в получении государственной субсидии в размере 4,4 миллиона рублей также по подложным документам.

Примечание:

"Сотрудник ОБЭП в Кабардино-Балкарии заподозрен в получении крупной взятки", "Фермер в Кабардино-Балкарии обвинен в мошенничестве", "Суд лишил земли трех фермеров в Кабардино-Балкарии".

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