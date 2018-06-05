Фермер из Кабардино-Балкарии заподозрен в миллионном мошенничестве

05 июня 2018, 11:21

Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Эльбрусском районе попал под следствие после получения гранта в размере более миллиона рублей по подложным документам, сообщили сегодня в МВД.

По версии следствия, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, занимающегося производством молочной продукции, направил в конкурсную комиссию Министерства сельского хозяйства КБР документы, в которых скрыл, что с 2004 года является учредителем другого сельскохозяйственного предприятия.

Фермеру на реализацию бизнес-плана был перечислен грант в размере более 1 млн рублей. Этими деньгами фермер воспользовался в своих интересах, считают следователи. Они указывают, что, согласно правилам конкурса Минсельхоза, податели заявок на грант участники не должны заниматься иной предпринимательской деятельностью в течение последних трех лет.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Кабардино-Балкарии.