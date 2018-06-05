Азербайджан обвинил Армению в 92 обстрелах за сутки

05 июня 2018, 08:51

Вооруженные силы Армении 92 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Согласно его данным, со стороны армянских населенных пунктов Воскеван и Иджеван были обстреляны азербайджанские позиции в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Бала Джафарли и на безымянных высотах в Газахском районе.

Также обстрелы велись со стороны карабахских сел Гейарх, Чилябюрт, Тагыбейли, Шыхлар, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр, Мехдили и безымянных высот в Геранбойском, Тертерском и Ходжавендском районах, сообщило оборонное ведомство Азербайджана на своем сайте.

При обстрелах использовались крупнокалиберные пулеметы, сказано в сообщении.

Представители Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха сегодня к 08.30 мск не прокомментировали эти заявления на своих сайтах.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 4 июня, Азербайджан заявил о 79 обстрелах с армянской стороны за сутки, днем ранее – о 82 обстрелах. 2 июня Нагорный Карабах, который также ведет подсчет нарушений режима перемирия, обнародовал информацию о 200 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 27 мая по 2 июня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".