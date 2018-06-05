Жители Сочи потребовали прекратить прокладку газа через их дворы

05 июня 2018, 02:37

Более полусотни жильцов многоэтажных домов по улице Макаренко в Сочи организовали сход, чтобы остановить прокладку газовых труб и установку опор поблизости от их домов. Рабочие отказались прекращать работу и сообщили, что выполняют работу по указанию застройщика, который планирует построить в парке многоквартирный дом.

"Кавказский узел" сообщал, что жильцы микрорайона Макаренко в Сочи заявили об уничтожении кедров рядом с их домами. 22 мая они провели собрание, на котором пожаловались на отсутствие внимания мэрии и полиции к их проблеме. Они также собрали более 100 подписей с требованием прекратить уничтожение зеленой зоны.

Работы продолжились 4 июня, были установлены опоры и протянуты трубы через зеленую зону у дома и дорогу, передает побывавший на месте корреспондент "Кавказского узла".

Жильцы из многоквартирных домов №41, 43 и 45 по улице Макаренко вышли на улицу и потребовали прекратить работы. На их слова рабочие не отреагировали. Они установили шесть четырехметровых опор и проложили поверх них газовые трубы.

"Мы отправили письма по факту прокладки газовых труб в опасной близости от нашего дома 22 мая по всем инстанциям. Однако реакции на наши обращения мы не увидели: никто не позвонил, не откликнулся, не выехал на место", - рассказала активистка Татьяна Полушкина.

На этот раз рабочими были установлены опоры и протянуты трубы прямо через территорию у дома, где растут сосны, и через дорогу общего пользования, рассказала она. «В случае пожара мы все сгорим, так как пожарные не смогут подъехать к дому», - отметила Полушкина.

«По нашей территории прокладывают коммуникации… и никто ничего не говорит. Действуют нагло и самоуправно. Никаких документов не показывают. Мы не желаем сгореть в своих квартирах в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - сказал Михаил Орловский.

Рабочие не реагируют на слова, они оттащили мусорные баки через дорогу, метров сто от дома, чтобы это не мешало устанавливать опоры под газовые трубы. Чтобы отнести мусор в баки, пенсионеры теперь вынуждены ходить по крутым ступенькам, на которые некоторые из них забраться без посторонней помощи не могут, рассказала пенсионерка Валентина Макарова.

Кроме того, на другой стороне улицы, куда рабочие поставили баки, нет пешеходного перехода и интенсивное движение. Поэтому, чтобы выбросить мусор, жильцам приходится рисковать жизнью. «А некоторые не ходят. Просто бросают мусор на месте, где ранее были баки. Это ведь антисанитария, сейчас лето, мы боимся заболеть инфекционными заболеваниями", - пожаловалась Макарова.

Крупногабаритные машины, которые постоянно ездят здесь, могут сбить газовые опоры и трубы и тогда быть большой беде, считает Мария Сазонова.

До полиции невозможно дозвониться, телефон дежурной части постоянно занят. Они просто снимают телефонную трубку и не реагируют на звонки, рассказала Валентина Корниенко.

Домком дома 43 по улице Макаренко Виктория Потапова и ее заместитель Лилия Ильина подтвердили корреспонденту, что общались с человеком, под руководством которого напротив их дома в парковой зоне вырубались десятки здоровых деревьев.

Человек, который спиливал деревья, подтвердил, что у него собственность на участок, и он на нем будет строить дом, и таких участков у него много, рассказала заместитель домкома дома 43 по улице Макаренко Ильина.

Жильцам так и не показали разрешения на спиленные в парке деревья, пояснила домком дома 43 по улице Макаренко Потапова.

Рабочие, которые устанавливали опоры, подтвердили корреспонденту «Кавказского узла», что действуют от застройщика, он будет возводить тут дом, и поэтому подводит коммуникации.

В управлении архитектуры администрации Сочи подтвердили, что разрешение на строительство дома на этом участке выдано.

В аварийной службе горгаза диспетчер Ирина Косневич отметила, что "никаких работ сотрудники горгаза на Макаренко в этот день и ранее не проводили".