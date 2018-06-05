Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Дагестане

05 июня 2018, 00:30

Спасатели предупредили о высоком риске возникновения пожаров в Дагестане до 7 июня.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее МЧС по Дагестану информировало об угрозе пожаров в республике до 1 июня.

Чрезвычайная пожароопасность пятого класса будет наблюдаться с 5 по 7 июня в отдельных низменных районах, сообщило 4 июня МЧС по Дагестану на своем сайте.

Спасатели просили население не разжигать костры и не посещать места, где риск пожаров особенно высок.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 5 июня в дагестанском Бабаюрте температура воздуха +29 градусов, переменная облачность, ветер скоростью 4 метра в секунду. 6 июня днем температура поднимется до +32, облачно, скорость ветра не превысит 5 метров в секунду. 7 июня температура воздуха днем составит +31 градус, ветер сохранится до 5 метров в секунду, пройдет слабый дождь. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.