05 июня 2018, 00:30

Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Дагестане

Спасатели предупредили о высоком риске возникновения пожаров в Дагестане до 7 июня.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее МЧС по Дагестану информировало об угрозе пожаров в республике до 1 июня.

Чрезвычайная пожароопасность пятого класса будет наблюдаться с 5 по 7 июня в отдельных низменных районах, сообщило 4 июня МЧС по Дагестану на своем сайте.

Спасатели просили население не разжигать костры и не посещать места, где риск пожаров особенно высок.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 5 июня в дагестанском Бабаюрте температура воздуха +29 градусов, переменная облачность, ветер скоростью 4 метра в секунду. 6 июня днем температура поднимется до +32, облачно, скорость ветра не превысит 5 метров в секунду. 7 июня температура воздуха днем составит +31 градус, ветер сохранится до 5 метров в секунду, пройдет слабый дождь. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Власти Чечни вводят режим ЧС из-за засухи", "Спасатели предупредили о риске пожаров в Астраханской и Волгоградской областях", "Штормовое предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 июня 2018, 01:20

  • Юрист Эмин Аслан похищен в Азербайджане

    Азербайджанский юрист Эмин Аслан, подготовивший ряд жалоб граждан Азербайджана в ЕСПЧ, задержан в Баку и увезен в неизвестном направлении, сообщил "Кавказскому узлу" глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. По его словам, Аслан несколько дней назад вернулся из США, где учился на юридическом факультете Сиракузского университета.

05 июня 2018, 01:09

05 июня 2018, 00:30

05 июня 2018, 00:18

04 июня 2018, 23:29

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Новости

Все новости

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты