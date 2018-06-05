05 июня 2018, 01:09
ТЦ "Арктика" во Владикавказе возобновил работу
Суд разрешил владикавказскому торговому центру "Арктика", закрытому ранее из-за нарушений норм пожарной безопасности, приступить к работе, сообщили приставы.
Как информировал "Кавказский узел", в мае сотрудники МЧС проверили соблюдение норм пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в Северной Осетии и признали 26 зданий опасными для людей. В числе задний, работа которых была временно приостановлена, оказался торговый центр «Арктика».
После пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" проверки в местах массового пребывания людей проходят по всей России. По последним данным Следственного комитета России, при пожаре там погибли 60 человек.
Определение о снятии запрета на эксплуатацию Советского районного суда Владикавказа поступило судебным приставам 4 июня, после чего они вручили его руководству торгового центра, сообщило УФССП по Северной Осетии на своем сайте.
"Прокуратура нашла нарушения в крупном торгово-развлекательном центре Грозного", "Arena Hall в Краснодаре закрыт после проверки пожарной безопасности", "Суд разрешил ТРК "Семь звезд" в Волгограде возобновить работу".
05 июня 2018, 01:20
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Юрист Эмин Аслан похищен в Азербайджане
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05 июня 2018, 01:09
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ТЦ "Арктика" во Владикавказе возобновил работу
Суд разрешил владикавказскому торговому центру "Арктика", закрытому ранее из-за нарушений норм пожарной безопасности, приступить к работе, сообщили приставы.
05 июня 2018, 00:30
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Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Дагестане
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05 июня 2018, 00:18
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ТЦ "Арктика" во Владикавказе возобновил работу
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