ТЦ "Арктика" во Владикавказе возобновил работу

05 июня 2018, 01:09

Суд разрешил владикавказскому торговому центру "Арктика", закрытому ранее из-за нарушений норм пожарной безопасности, приступить к работе, сообщили приставы.

Как информировал "Кавказский узел", в мае сотрудники МЧС проверили соблюдение норм пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в Северной Осетии и признали 26 зданий опасными для людей. В числе задний, работа которых была временно приостановлена, оказался торговый центр «Арктика».

После пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" проверки в местах массового пребывания людей проходят по всей России. По последним данным Следственного комитета России, при пожаре там погибли 60 человек.

Определение о снятии запрета на эксплуатацию Советского районного суда Владикавказа поступило судебным приставам 4 июня, после чего они вручили его руководству торгового центра, сообщило УФССП по Северной Осетии на своем сайте.