Журналисты поспорили о целях похищения главы Минстроя Дагестана

04 июня 2018, 17:29

Версия о том, что похищение главы Минстроя Дагестана Ибрагима Казибекова было инсценировано с целью скрыть хищения в министерстве, правдоподобна, считает журналист и политолог Эдуард Уразаев. Похищение министра только привлекло внимание силовиков ко всем процессам в министерстве, указал обозреватель "Черновика" Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", обвиняемыми по делу о похищении главы Минстроя Дагестана Ибрагима Казибекова проходят начальник охраны здания правительства Дагестана Магомед Омаров, которого обвинение считает организатором похищения, и житель Тверской области Яхъя Алискантов. На заседание 29 мая должны были явиться десять свидетелей обвинения, но все они проигнорировали суд без объяснения причин.

Глава Минстроя Дагестана Ибрагим Казибеков был похищен 20 июля 2017 года в Махачкале, за него потребовали 100 миллионов рублей. 21 июля похищенный чиновник был освобожден, а подозреваемые, братья Залкип и Яхъя Алискантовы, задержаны. Спустя несколько дней стало известно о задержании начальника центра охраны высших должностных лиц республики управления Федеральной службы войск Нацгвардии Магомеда Омарова. Вину Омаров не признал. Залкип Алискантов признал свою вину и 20 апреля был приговорен к девяти годам колонии, его дело рассматривалось отдельно.

Сегодняшнее заседание суда по делу о похищении главы Минстроя Дагестана свидетели вновь проигнорировали. Всего на прошлый и сегодняшний процесс должны были явиться 10 свидетелей, в том числе дознаватель, следователь и двое понятых. По словам судьи, они были уведомлены о прошлом судебном процессе, но проигнорировали и прошлое заседание, и сегодняшнее, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Прокурор заявил ходатайство об обеспечении принудительной доставки свидетелей на следующее заседание 13 июня. Судья заявил, что меры принудительной доставки будут применены к свидетелям, если они не явятся на процесс 13 июня, то есть их принудительно доставят на процесс 18 июня. Судья также отметил что свидетели, проживающие не в Махачкале, а в других районах и городах Дагестана и за его пределами, своевременно не получили уведомление о необходимости явиться на прошлое судебное заседание.

Поддержать подсудимого Магомеда Омарова в суд пришли около 15 его родственников и друзей. Также в суде присутствовали журналисты трех изданий, включая корреспондента "Кавказского узла". Омаров вел себя спокойно и выглядел бодро.

Также сегодня прокурор заявил ходатайство об отстранении общественного защитника, сына Магомеда Омарова Шамиля Омарова, которому на прошлом заседании суд разрешил представлять интересы отца в качестве общественного защитника. Прокурор указал, что Шамиль Омаров принимал участие в следственных мероприятиях, и в деле есть протокол его допроса в качестве свидетеля. По информации обвинителя, Шамиль Омаров входит в число людей, которые могут быть впоследствии допрошены повторно.

Шамиль Омаров просил суд отклонить ходатайство - по его словам, его не допрашивали. После небольшого перерыва, в ходе которого суд изучил материалы дела, ходатайство прокурора было удовлетворено, поскольку в деле действительно был найден протокол допроса Шамиля Омарова от 4 декабря 2017 года.

Адвокат: Казибекова не ищут, а прячут, чтобы он не дал показания

Один из защитников Магомеда Омарова Константин Мудунов ранее заявлял "Кавказскому узлу", что похищение Ибрагима Казибекова было инсценировано с целью отвлечь внимание от крупных хищений бюджетных средств в возглавляемом им Министерстве строительства и ЖКХ Дагестана. Адвокат ссылается на то, что о крупных хищениях в Минстрое Дагестана было известно задолго до похищения Казибекова.

"Я сделал это заявление, основываясь на том, что еще до возникновения дела Омарова в СМИ проходила информация о хищении бюджетных средств в Минстрое и Минобразования республики, и что по этому факту возбуждены дела. Уже тогда было понятно, что эти уголовные дела в любом случае затрагивают министров, потому что бюджетные средства мимо них проходить не могут - не бывает так, чтобы воровали без ведома руководителя", - пояснил сегодня свою позицию Константин Мудунов корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, отвлекающий маневр с похищением Казибекова был проведен с ведома прежнего руководства республики. Если бы Омаров всерьез планировал подобное похищение, он поручил бы его не Залкипу Алискантову, а более опытному человеку.

"У меня масса вопросов по этому делу. Меня интересует, почему мы не знаем об уголовных делах, связанных с хищениями и Казибековым, возбужденных еще до дела Омарова? Уже когда дело Омарова возникло, мы запросили информацию, возбуждено ли уголовное дело в отношении Казибекова и не проходит ли он по какому-либо делу. Нам категорично ответили: "нет", но на сегодняшний день он оказался в розыске. Почему в нашем деле нет подробной информации об этом? О каких суммах идет речь, куда эти деньги ушли, кто-нибудь привлечен к ответственности или нет? Пока раскручивается дело о похищении Казибекова, деньги уходят или уже ушли", - заявил адвокат.

Мудунов выразил сомнения в том, что Ибрагима Казибекова действительно разыскивают. "Его прячут для того, чтобы он не дал показания, потому что на многие вопросы он ответить не сможет. Или может сказать не то, что надо, или покажет не на тех, на кого надо", - считает защитник Магомеда Омарова.

Журналисты полярно оценили версию защиты Омарова

Журналист и политолог Эдуард Уразаев согласен с версией Мудунова о том, что у Казибекова изначально была договоренность с силовиками относительно своего похищения.

"Учитывая, что Казибекову вменяют крупные хищения при строительстве музея "Россия - моя история", я допускаю, что на начальном этапе дела версия Мудунова об инсценировке похищения с целью отвлечь внимание от хищений в Минстрое могла иметь место. Вполне вероятно, что была условная договоренность между Казибековым и правоохранительными органами. Возможно, он полагал, что, помогая органам в одном деле, в другом деле он сможет получить некую защиту - если не индульгенцию, то хотя бы сокращение претензий к нему. Последующие события показали, что этими делами либо занимаются две разные группы следователей, либо сотрудничества Казибекова в деле о похищении оказалось недостаточно, чтобы избавить его от других претензий", - сказал Эдуард Уразаев корреспонденту "Кавказского узла".

Следствие заподозрило Магомедрасула Гитинова и бывшего главу Минстроя Дагестана Ибрагима Казибекова в хищении 37,9 миллиона рублей при строительстве здания музея "Россия - моя история" в январе 2017 года. Казибеков с марта находится в международном розыске по делу бывшего премьера республики Абдусамада Гамидова - силовики считают, что Гамидов и Казибеков при внесении изменений в постановление об утверждении программы переселения из аварийного жилья в 2016 году могли завысить стоимость квадратного метра и нанести бюджету ущерб на 386 миллионов рублей.

Дело о похищении Ибрагима Казибекова "в стиле 1990-х годов" могло стать одной из причин отставки Рамазана Абдулатипова с поста главы Дагестана, полагает Уразаев.

"Подобный случай на уровне регионального правительства, конечно, мог возмутить первое лицо страны. При этом было очень много сигналов в Кремль о том, что Абдулатипов руководит некомпетентно, занимается имитацией работы, пиарит себя. Об этом свидетельствовали все показатели республики, которые только ухудшались, об этом неоднократно заявляли эксперты, выступали активисты гражданского общества, проводились круглые столы, акции протеста, но не было результатов. И когда уже все думали, что Абдулатипова не получится сдвинуть, происходит этот случай с похищением. Многие считают, что это явилось последней каплей для его [Абдулатипова] отставки. Дело приобрело политический окрас и всех возмутило, что начальник охраны первого лица республики занимается такими делами", - считает политолог.

Обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов находит странной версию адвоката Мудунова об организации похищении министра с целью сокрытия хищений.

"Адвокат, конечно, может выдвигать разные версии и доводы, чтобы построить свою линию защиты, но главное, чтобы они находили подтверждение. Версию о том, что была попытка скрыть крупные хищения через похищение министра, можно назвать странной, потому что такой случай наоборот приковывает усиленное внимание всех силовых структур к деятельности министерства. На мой взгляд, эта версия слабовата", - сказал Магомед Магомедов корреспондент "Кавказского узла".

Похищение Казибекова было инсценировкой силовиков, но такое преступление действительно готовилось, отметил журналист.

"Есть такое понятие, как оперативный эксперимент - правоохранительные органы получают информацию о готовящемся преступлении и просто контролируют проведение этого преступления, чтобы определить разные роли его участников. В случае с похищением Казибекова тоже был оперативный эксперимент - инсценировка похищения выявила исполнителей и заказчиков преступления, а также то, что [намерение] похитить Казибекова на самом деле было, как были и требования выдать деньги за заложника", - считает журналист.

На момент похищения министра перед следователями еще не стояло задачи выявлять факты хищений бюджетных средств в Минстрое Дагестана - по мнению журналиста, такая задача обозначилась лишь после смены главы республики.

Следующее заседание по делу о похищении министра состоится в 10.00 мск 13 июня.

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