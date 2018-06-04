Наблюдатели доказали завышенную явку на выборах в регионах СКФО

04 июня 2018, 15:41

Показатели явки на мартовских выборах президента России в Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии завышены, следует из отчетов волонтеров, сравнивших данные видеозаписей голосования на некоторых участках с официальными результатами ЦИК, пишет сегодня "Новая газета".

Как писал "Кавказский узел", ранее наблюдавшие за голосованием 18 марта в Чечне активисты рассказали о том, что на их участках реальная явка в два-три раза меньше официально озвученной. О расхождениях в данных об итогах выборов сообщали и ставропольские наблюдатели.

По итогам президентских выборов 18 марта Кабардино-Балкария показала наибольшее в России число голосов за Путина, за него в республике проголосовали 93,38% избирателей, рапортовал глава регионального избиркома. Чечня утратила традиционное лидерство по числу голосов за Путина и оказалась на втором месте: по данным избиркома Чечни, Владимир Путин набрал в республике 91,44%. Явка в Кабардино-Балкария, по официальным данным, составила 91,8%, в Чечне - 91,54%, в Дагестане - 87,48%, в Карачаево-Черкесии - 87,41%.

Волонтеры нескольких общественных организаций посчитали явку на 10 случайных участках в пяти регионах России - Чечне, Дагестане, Татарстане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии – и выяснили, что в общей сложности на этих 50 УИК приписали более 31 тысячи человек, говорится в статье "Все подходы записаны", опубликованной 3 июня на сайте "Новой газеты". В статье указываются конкретные номера участков, где зафиксированы нарушения.

Активисты и наблюдатели уже два месяца "ведут незаметную, кропотливую и беспрецедентную по своим масштабам работу", просматривая записи с тысяч камер, установленных на участках в день голосования. Они считают количество людей, опустивших бюллетени в урны, а затем сравнивают эти результаты с данными ЦИК, отмечает издание. В распоряжении "Голоса", Ассоциации наблюдателей Татарстана, "Наблюдателей Петербурга" оказались качественные и обширные видеоматериалы с более 8 тысяч избирательных участков из разных регионов России.

Сообщения, поступившие на "Карту нарушений" движения "Голос" в период с 18 по 20 марта, подтвердили выводы российского экономиста Андрея Илларионова о политической культуре юга России, опубликованные им 20 марта. Основываясь на математической оценке количества вброшенных в ходе выборов президента 18 марта бюллетеней за Путина от математика Сергея Шпилькина, Илларионов назвал тотально фальсификационной политическую культуру Чечни и Кабардино-Балкарии. Политическую культуру в Карачаево-Черкесии и Дагестане Илларионов предложил считать полностью коррумпированной. По подсчетам Сергея Шпилькина, в целом в ходе президентских выборов по всей России и за ее пределами было вброшено 9 947 000 избирательных бюллетеней. Согласно графикам Шпилькина, в Кабардино-Балкарии были вброшены 364 тысячи бюллетеней при 452 тысячах с голосами за Путина, в Карачаево-Черкесии - 119 тысяч при 224 тысячах, в Дагестане - 686 тысяч при 1 168 000, в Чечне - 480 тысяч при 592 тысячах.

Исследуя записи из Карачаево-Черкесии с одного из участков, волонтер Виктор Кабанов обнаружил "классический вброс с отвлечением наблюдателей при вскрытии ящиков", заметил признаки "карусели" и нарушение всех процедур подсчета. На том же участке, по подсчетам наблюдателя, получили бюллетени и опустили их в ящики для голосования 775 избирателей, а по данным ГАС "Выборы", проголосовали 1114 человек, то есть разница составляет 339 голосов.

Еще на одном участке, по подсчетам волонтера, проголосовали 884 человека, по данным комиссии — 1473, то есть приписали 589 голосов. Другой "видеонаблюдатель", Татьяна из Краснодара, обнаружила еще на одном участке в республике (№ 8) 523 приписанных голоса. Всего же, согласно подсчетам наблюдателей, на 10 участках Черкесска расхождение по явке составило 3154 голоса, причем "чистых" участков не обнаружено, сообщает "Новая".

Похожая ситуация по Дагестану. По подсчетам видеонаблюдателей, на 10 участках Махачкалы расхождение по явке составило 10 935 голосов. "Чистых" участков также не обнаружено. На одном из махачкалинских участков видеонаблюдатель обнаружила, что здесь в результате "за Путина" насчитали 1833 голоса - в два с лишним раза больше всей реальной явки. На этом участке, согласно данным видеозаписи, реально проголосовали 679 человек, а в ГАС "Выборы" внесли 2029, то есть приписаны были 1350 голосов.

Рекорд по "рисованию" явки принадлежит участку, где, по подсчетам волонтера из Татарстана Александры Полупудновой, проголосовали 548 махачкалинцев, а по данным ГАС "Выборы", их было в пять раз больше — 2710. "Откровенных вбросов не было замечено, явку просто рисовали", - рассказала Александра.

На соседнем участке, который был оснащен комплексом обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), несмотря на это, тоже есть "погрешность" в явке. Она составляет, как выяснил видеонаблюдатель из Казани, подполковник запаса Дмитрий Первухин, 481 голос: проголосовали на участке 878 человек, по данным "ГАС "Выборы" - 1359. На этом же участке видео зафиксировало момент вброса бюллетеней двумя девушками, сообщил Первухин.

Еще на двух махачкалинских участках, где видеонаблюдатели заметили по несколько вбросов, "карусели" и нарушение процедур подсчета, разница голосов составила 887 и 964 голоса.

По подсчетам видеонаблюдателей, на 10 участках Нальчика расхождение по явке составило 9848 голосов. "Чистых" участков из просмотренных активистами, обнаружено не было.

На двух из этих участков трехкратное завышение явки. По подсчетам Дмитрия Ушакова, на одном из них проголосовали 639 человек, а комиссия насчитала 2089. По подсчетам Ивана Дернова, на другом участке приписали 1499 голосов при том, что реальная явка составила чуть более 30% - 425 человек. Еще на одном участке приписка составила 741 голос при 372 проголосовавших. Еще на одном участке, согласно данным видеонаблюдателя Марии Вьюшковой, проголосовали 623 человека, а комиссия рапортует о 1580, то есть приписано более половины официальной явки бюллетеней - 957 голосов.

На одном из этих участков, как сообщил видеонаблюдатель, подсчет голосов начался до 20.00 мск, неиспользованные бюллетени члены комиссии не считали и не погасили, и данные подсчета не занесли, как полагается, в увеличенную форму протокола.

А на видео с участка, расположенного в селе Хасанья, наблюдатель увидела, как по несколько раз голосуют не только пришедшие на участок люди, члены участковой комиссии, но и наблюдатели, а председатель подсказывает женщине, как правильно пропихнуть в урну стопку застрявших бюллетеней.

По результатам видеоматериалов, на 10 участках Грозного расхождение по явке составило 5331 голос, и здесь также не обошлось без вбросов. Как отмечает видеонаблюдатель Азат Габдульвалеев, на одном из участков реально проголосовали 595 человек, а по официальным данным, в урнах обнаружили 1203 бюллетеня. Приписка составила 608 голосов. Вряд ли столько накидали эти вбросчики. Скорее, явку просто "дорисовали" при составлении итогового протокола, отмечает автор статьи.

"Что меня больше всего поразило, так это повальная безграмотность председателей комиссий, полное пренебрежение установленным порядком подсчета голосов и повсеместное упрощение процедур", - рассказал Азат Габдульвалеев. По его словам, по официальным данным, явка на 12 исследованных им участках составила 84,95%, подсчет по видеозаписи дал результат всего лишь 60,23%.

"Возможно, из-за небольшого объема исследование это чем-то напоминает биопсию, выявившую множественные метастазы в избирательном организме. Ведь 31 тысячу дополнительных голосов "рисовал" не один человек, ответственность за это несут тысячи людей, которые участвуют в преступлениях, заказывают их, организовывают, непосредственно исполняют, прикрывают, покрывают, равнодушно принимают. И пока им сходит это с рук, болезнь будет только прогрессировать", - отмечает автор статьи.

Наблюдатель может повлиять на результат выборов и в Чечне, считает член совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот. В интервью "Кавказскому узлу" Удот рассказал, в частности, что в 2016 году на выборах Госдумы России разница в результатах у победителя на двух отдельно взятых участках составила 14,6%. Эксперт уверен, что это – следствие присутствия наблюдателя на том участке, где результат партии-победительницы оказался ниже.

Отметим, что официально ЦИК России признавал нарушения на некоторых участках во время голосования. Через неделю после выборов сообщалось, что шесть из 13 участков с отмененными результатами выборов президента находились на юге России. Наибольшее число участков с отмененными результатами голосования - четыре - приходилось на Дагестан, еще по одному участку с аннулированными результатами выборов были расположены в Волгоградской области и Краснодарском крае.

Материалы, касающиеся президентских выборов в марте 2018 года в России, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "4-е выборы Путина".