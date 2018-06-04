Верховный суд Азербайджана отказался разблокировать оппозиционные сайты

04 июня 2018, 14:33

Кассационные жалобы на блокировку сайтов azadliq.info (сайт газеты "Азадлыг") и azadliq.org (сайт азербайджанской службы "Радио Свобода") отклонены сегодня Верховным судом Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что 27 апреля 2017 года Центр электронной безопасности (ЦЭБ) министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обратился в суд с просьбой блокировать ряд оппозиционных сайтов. Представители этих интернет-ресурсов заявили о политическом характере дела. Сабаильский районный суд Баку утвердил решение о блокировке сайтов.

В исковом заявлении центра содержалась просьба "ввиду создания угроз защищаемым законом интересам государства и общества" принять решение об ограничении доступа к доменам azadliq.info (сайт газеты "Азадлыг"), azadliq.org (сайт азербайджанской службы "Радио Свобода"), Meydan.Tv, azerbaycansaati.com (функционирует за рубежом), а также на "интернет-ресурсы, где размещаются телепрограммы Azərbaycan saatı ("Азербайджанский час") и телеканала TuranTV".

Сегодня в Верховном суде Азербайджана состоялось рассмотрение кассационной жалобы azadliq.info (сайт газеты "Азадлыг") и azadliq.org (сайт азербайджанской службы "Радио Свобода"), которые были оставлены без удовлетворения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юридический представитель азербайджанской службы "Радио Свобода" Адиль Исмайлов.

"Радио Свобода" - это корпорация, финансируемая Конгрессом США. По всему миру ежедневно ее программы просматривают в Интернете десятки миллионов человек. Это ответственная структура, которая строго соблюдает нормы журналисткой этики. Истец не представил конкретных доказательств нарушения законодательства. С другой стороны, если есть претензии к конкретному материалу, то можно ставить вопрос о его удалении или в крайнем случае о блокировке на какое-то время. Кроме того, неправомерно было выдвигать общий иск против всех сайтов скопом", - подчеркнул Исмайлов.

По его мнению, решение о блокировке сайта неправомерно и нарушает положения Европейской конвенции прав человека.

Судья Верховного суда не позволила никому выступить в качестве юридического представителя, сославшись на новые нормы законодательства, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель газеты "Азадлыг" Тезехан Мираламли.

"У нас нет средств для привлечения профессионального адвоката. Выпуск газеты приостановили еще в сентябре 2016 года. Мы на энтузиазме поддерживаем сайт. В 2017 году в Сабаильском суде и апелляционном суде знакомые юристы бесплатно представляли наши интересы. Но вот закон изменили…", - заявил Мираламли.

Поправки в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", Гражданско-процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс Азербайджана были подписаны президентом 7 ноября 2017 года. Они предусматривают, за редкими оговоренными исключениями, представительство граждан в судах только членами коллегии адвокатов Азербайджана. Новые требования к защите в азербайджанских судах ослабят правовую защиту в стране, указали ранее независимые юристы и правозащитники.

По словам Мираламли, Верховный суд Азербайджана рассмотрел жалобы только двух изданий. "Насколько я знаю, от Azərbaycan saatı ("Азербайджанский час", https://www.azerbaycansaati.tv), телеканала TuranTV и Meydan.Tv жалобы не поступили", - пояснил Мираламли.

Meydan.Tv также подало кассационную жалобу на блокировку сайта. Однако отправленная доверенность на представление интересов, выданная на адвоката, еще не поступила в суд, и поэтому рассмотрение жалобы откладывается, заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из журналистов, сотрудничающих с изданием.

Представители Azərbaycan saatı и TuranTV, которые действуют за рубежом, оказались недоступны для комментариев.

В Верховном суде Азербайджана подтвердили, что жалобы на блокировку сайтов azadliq.info и azadliq.org оставлены без удовлетворения. При этом представители истца - министерства транспорта, связи и высоких технологий - также оказались недоступны для комментариев, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, которые освещаются "Кавказским узлом", опубликованы на специальной тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, "Кавказским узлом" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".