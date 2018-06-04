Один человек стал жертвой вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 28 мая по 3 июня

04 июня 2018, 13:32

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю, с 28 мая по 3 июня 2018 года, погиб как минимум один человек, информации о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Погибший - предполагаемый участник вооруженного подполья в Дагестане.

Спецоперации и КТО

3 июня в 04.15 мск на отдельном участке Цумадинского района Дагестана, включая населенные пункты Кванада и Гимерсо, был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе спецоперации силовики обнаружили боевика, который отказался сложить оружие, вступил в перестрелку с силовиками и был убит. Предварительно он опознан как лидер "цумадинской" группы боевиков. На месте боестолкновения в Цумадинском районе найдены боеприпасы и оружие. Среди гражданского населения и силовиков потерь нет. Убитый - 28-летний уроженец Ставрополья, житель села Кванада Шамиль Алиев, утверждает поддерживающий силовиков ресурс "Оперативная линия".