04 июня 2018, 12:38

Разбившиеся близ Волгограда дельталет и самолет принадлежали одному собственнику

Разбившийся сегодня в Волгоградский области дельталет принадлежал той же компании, что и самолет, потерпевшее крушение в регионе 27 мая, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в районе поселка Заря Калачевского района Волгоградской области упал, зацепившись за деревья, дельталет, который проводил сельхозработы. При этом погиб пилот.

27 мая в Дудаченском сельском поселении Фроловского района Волгоградской области во время работ по обработке земель сельхозназначения разбился легкомоторный самолет. Самолет пилотировал житель Челябинска, 1977 года рождения, он погиб. 

Дельталет, пилот которого погиб сегодня, работало без разрешения на полеты, сообщили в пресс-службе Южного Следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

"По предварительным данным, полет не был санкционирован", - заявил представитель ведомства, слова которого приводит агентство "Интерфакс".

Как уточнили в следственном управлении, воздушное судно, которое разбилось сегодня в Калачевском районе и потерпевший крушение во Фроловском районе 27 мая самолет принадлежали одной компании, передает РИА Новости, не уточняя название этой компании.

Управлял разбившимся сегодня дельталетом пилот 1942 года рождения, он погиб, сказано в сообщении на сайте Южного Следственного управления на транспорте СКР.

Примечание:

"МАК занялся расследованием крушения самолета в Волгоградской области", "Экстренная посадка авиалайнера в Волгограде обошлась без жертв", "Жители села на Ставрополье остались без света из-за обрыва ЛЭП самолетом".

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