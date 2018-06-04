Азербайджан обвинил Армению и Нагорный Карабах в 79 обстрелах

04 июня 2018, 09:03

Вооруженные силы Армении с 3 по 4 июня нарушали режим перемирия на границе и в зоне карабахского конфликта, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

По его информации, всего зафиксировано 79 обстрелов, в число обстрелянных попали азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым Газахского района и на безымянных высотах в Гедабекском районе.

Обстрелы зафиксированы со стороны армянских населенных пунктов Ноемберянского и Красносельск, карабахских сел Немирли, Шыхлар, Баш Карвенд, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Горадиз, Нюзгяр и Мехдили, а также безымянных высот в Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Ходжавендском и Физулинском районах, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Представители оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск не прокомментировали эти заявления на своих сайтах.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня Азербайджан обвинил армянскую сторону в 82 обстрелах за сутки, днем ранее – в 83 обстрелах. 2 июня Нагорный Карабах заявил, что зафиксировал 200 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 27 мая по 2 июня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне карабахского конфликта ни на сутки не прекращались обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и размещает поступающие оттуда новости на тематической странице "Карабах: худой мир или война".